Sergio Gómez señala en qué es mejor Matarazzo que Imanol Alguacil y Sergio Francisco

El lateral izquierdo de la Real Sociedad afirma que el de Estados Unidos es, bajo su punto de vista, el entrenador mejor en el plano táctico lo cual facilita la tarea de los futbolistas del equipo vasco que tiene mucha ilusión en ganar la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad vive el mejor momento de la temporada debido a que está en la final de la Copa del Rey, la cual disputará en unos días contra el Atlético de Madrid, y está metido de lleno en la pelea por la quinta posición de LaLiga que da clasificación para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League por el momento. El artífice de estas buenas sensaciones es, sin duda, Pellegrino Matarazzo, el nuevo entrenador del equipo vasco, quien tiene el respeto y la confianza de sus jugadores tal y como demuestra Sergio Gómez quien señala que el técnico de Estados Unidos es tácticamente mejor que sus predecesores, Imanol Alguacil y Sergio Francisco.

"Tácticamente el equipo ha cambiado bastante. Estamos jugando yo creo que un poco similar, pero también con conceptos mucho más claros, tanto defensivos como ofensivos. De los tres entrenadores que había tenido aquí en la Real Sociedad, tácticamente ha sido el que de mejor manera lo ha llevado, el más inteligente en ese aspecto. Cuando ves que las cosas suelen pasar en el campo y pasan, entonces lo ves de diferente manera". explica en Radio Marca.

El lateral izquierdo dice también que se ve ya en esa demarcación para el resto de su carrera deportiva. "Yo creo que podría decir que al final va a ser mi posición. Para unos años yo creo que sí. El verte en esa posición y hacer acciones reales de partido te ayuda muchísimo a mejorar, sobre todo en lo defensivo".

Por otro lado, Sergio Gómez asegura que no se arrepiente de haber fichado por la Real Sociedad. "La Real Sociedad pues es un club con el que me identifico muchísimo, me han recibido desde el primer día con los brazos abiertos y ojalá pues se pueda conseguir para la afición, para nuestras familias y para todos los jugadores".

Sergio Gómez elogia a Guedes y a Oyarzabal

Sergio Gómez señala su buena sintonía con Gonçalo Guedes por la banda izquierda. "Hemos hecho buena relación así que ojalá siga así. Ofensivamente como defensivamente me ayuda bastante".

El lateral izquierdo de la Real Sociedad elogia a Oyarzabal. "Ya lo conoce todo el mundo, al final yo creo que va a ser una leyenda de la Real Sociedad. Tácticamente lo ve todo mucho antes que el rival".

Sergio Gómez borraría a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid de cara a la final de Copa del Rey

Sergio Gómez, por otro lado, asegura que le quitaría a Julián Álvarez al Atlético de Madrid de cara a la final de la Copa del Rey. "Conozco muy bien a Julián Álvarez, que fui compañero suyo, entonces lo quitaría a él para que no pudiera jugar y no nos hiciera daño. En esos escenarios se crece".

También dice que hay mucha ilusión por ganar la Copa del Rey, ya que la última conquistada la Real Sociedad no la pudo celebrar como se debía por culpa de la pandemia. "Sería algo muy bonito cerrar yo creo como el círculo con esa Copa del Rey que se ganó en la época del COVID porque mucha gente no la pudo celebrar".