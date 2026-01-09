Jornada 21 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 21 de Segunda división, la última de la primera vuelta, arranca este viernes a partir de las 20:30 y concluirá el lunes

La Segunda división llegará entre este viernes y el próximo lunes al final de su primera vuelta. Un total de 21 jornadas en la que ya se puede hacer uno una idea de qué equipos estarán peleando por el descenso, cuáles serán las decepciones y quiénes estarán tratando de evitar el descenso a Primera RFEF. La jornada 21 de LaLiga Hypermotion empezará este viernes a partir de las 20:30 y se cerrará el lunes a la misma hora.

Horario y dónde ver la jornada 21 de LaLiga Hypermotion en Tv y online

La jornada 21 de LaLiga Hypermotion empezará con un choque entre Cádiz y Sporting de Gijón, dos conjuntos que si mantienen su nivel estarán peleando por regresar a Primera al final de las 42 jornadas. El partido se iniciará en el Nuevo Mirandilla a partir de las 20:30. El sábado habrá hasta seis encuentros de LaLiga Hypermotion.

El fútbol empezará a partir de las 14:00 horas con el Mirandés, ya en Anduva, recibiendo al Almería de Rubi. A las 16:15 se jugarán dos choques. En Encamp, el Andorra de Carles Manso tratará de llevarse los tres puntos ante una Cultural Leonesa que ya sabe su rival de Copa del Rey. El Sanse por otro lado recibirá a otro de los equipos de Segunda vivo en Copa, el Albacete.

A las 18:30 habrá nuevamente dos encuentros. El Burgos recibirá a un Eibar que suma dos triunfos consecutivos. Por otro lado, en Gran Canaria se vivirá uno de los duelos más atractivos de la jornada y que medirá a Las Palmas y Deportivo de La Coruña. Cerrarán los partidos del sábado el líder, el Racing de Santander, ante el Real Zaragoza a partir de las 21:00 horas en un duelo de históricos de nuestro fútbol.

Partidos del domingo en LaLiga Hypermotion

El domingo solo habrá tres partidos de LaLiga Hypermotion. A las 14:00 horas, Leganés y Real Valladolid vivirán un choque que el pasado curso se disputó en Primera y que ahora cambia de categoría. A las 16:15 se vivirán dos partidos para cerrar la jornada dominical y en los que se verán las caras Granada y Castellón, Málaga y Ceuta. Esto sucede así por la disputa de la final de la Supercopa de España y para evitar que coincidan en el mismo horario televisivo. El lunes se cerrará la jornada con el choque en El Alcoraz entre Huesca y Córdoba.

Toda la jornada de LaLiga Hypermotion se podrá seguir en Tv a través del canal LaLiga Hypermotion Tv. Además, en ESTADIO Deportivo podrá estar al tanto de las noticias más importantes de la jornada además de los resúmenes al final del sábado y del domingo con lo mejor de los encuentros que se disputen.