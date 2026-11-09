Zidane, seleccionador de Francia y ex entrenador del Real Madrid, sorprende con su última decisión: convoca a un jugador de Segunda división

El galo ha decidido convocar a Saël Kumbedi, de 21 años en sustitución de Pierre Kalulu. El zaguero milita en el Wolfsburgo, de la Segunda división de Alemania

La Francia de Zinedine Zidane, que tomó el cargo después de que los galos terminasen cuartos en el último Mundial, no conoce aún la derrota después de cuatro compromisos de la Nations League. En el último parón de selecciones, que se celebró entre septiembre y comienzos de octubre, la Francia de Zidane venció a Turquía, Bélgica en dos ocasiones y empató con Italia en el duelo más complicado de los cuatro que tenía.

Ahora Francia, que afronta como el resto de selecciones, una nueva tanda de compromisos oficiales, se medirá el próximo 12 de noviembre a Turquía y repetirá choque ante Italia, como visitante. Para estos dos encuentros, Zinedine Zidane ha tenido que modificar levemente su lista de convocados, en la que está el indiscutible Mbappé, para realizar una nueva y sorprendente llamada por la baja de Pierre Kalulu.

Zidane sorprende al llamar a un jugador de Segunda división

Zidane se encontró que para los partidos de este parón internacional no podría disponer en Francia del central de la Juventus, Pierre Kalulu, lesionado. Muy al contratio de lo que se podría llegar a pensar, Zidane ha decidido contar con un jugador de la Segunda división de Alemania, concretamente el defensa de 21 años Saël Kumbedi, que milita actualmente en el Wolfsburgo.

Kumbedi, la sorpresa de Zidane en la convocatoria de Francia

Kumbedi, a pesar de estar jugando actualmente con el Wolfsburgo en la Segunda división de Alemania, sabe perfectamente lo que es jugar en la élite del fútbol alemán. El pasado curso, Kumbedi jugó en el Wolfsburgo un total de 26 encuentros de la Bundesliga donde además repartió cinco asistencias.

Kumbedi llegó al Wolfsburgo en el mercado de fichajes de invierno de la temporada 2025/26. Atrás dejó Kumbedi al Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia y con el que había conseguido debutar en la primera división gala en la 2022/23. Antes Kumbedi había pasado por el Le Havre de la Segunda división y con el Lyon llegó a debutar en la Europa League.

En cuanto a la selección absoluta gala, se trata de la primera convocatoria de Kaumbedi, que formaba parte de la lista de los sub-21 de Gérald Baticle y que finalmente se incorporará a la absoluta. Es una apuesta un tanto sorprendente por parte de Zidane al tratarse de un jugador de la Segunda división de Alemania pero demuestra el profundo conocimiento que tiene el ex técnico del Real Madrid de la cantera del fútbol francés. Solo el tiempo determinará si la apuesta por Kumbedi por parte de Zidane, ha sido un éxito o no.

La lista completa de Francia, con la entrada de Kumbedi

La lista completa de Francia para medirse a Turquía e Italia está compuesta por los siguientes jugadores. Porteros: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser. Defensas: Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Kumbedi, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro. Centrocampistas: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery. Delanteros: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.