Rodrigo Ely, sometido a un tratamiento intravenoso por la artritis que padece

El central brasileño no mejora de la artritis que se le diagnosticó hace unas semanas y está volviendo a ser tratado en el hospital con el objetivo de que se recupere en su totalidad. El defensa está siendo sometido a un tratamiento intravenoso

No está siendo un comienzo de temporada fácil para el defensa de la UD Almería Rodrigo Ely el cual no está pudiendo ayudar a su equipo y a sus compañeros por culpa de una artritis en su tobillo derecho que le está exigiendo pasar por revisiones periódicas en el hospital. Tan importante es la dolencia que el central está siendo sometido actualmente a un tratamiento intravenoso según ha informado el propio club indálico a través de un comunicado en su pagina web.

La artritis que padece Rodrigo Ely no es nueva ya que la UD Almería señaló hace unos días que el futbolista no podía jugar actualmente por arrastrar dicho problema físico que le estaba obligando a pasar incluso por el hospital. Al comienzo el brasileño estaba siendo tratado por vía oral, pero no ha sido positivo esta acción lo que ha desembocado a que el jugador sea ahora tratado por vía intravenosa que sólo puede llevarse a cabo en el centro hospitalario

De este modo, Rodrigo Ely se centra en recuperarse totalmente de la artritis de su tobillo derecho. El brasileño se encuentra bien y está en vigilancia en todo momento tal y como ha informado la UD Almería. En el club andaluz no van a tomar ningún tipo de riesgo con el central siendo el objetivo que se recupere totalmente para que pueda ayudar, si es que puede, durante lo que resta de una temporada que sólo ha hecho empezar.

A sus 32 años, Rodrigo Ely sólo ha podido jugar en dos partidos durante la actual campaña cuando está llamado a ser un jugador importante dentro de la UD Almería la cual tiene como único objetivo el ascenso a Primera división el cual se le ha resistido en las últimas temporadas cuando era el gran favorito en la Segunda división.

El comunicado de la UD Almería sobre la lesión y el tratamiento de Rodrigo Ely

"La Unión Deportiva Almería desea continuar informando sobre la artritis que sufre Ely en su tobillo derecho tal y como viene haciendo desde el primer día; la evolución, tras el alta hospitalaria del pasado miércoles, no ha sido la deseada con el tratamiento oral y los servicios médicos del Club han optado por la opción más efectiva que es el tratamiento intravenoso en Vithas.

Este lunes el central tenía una revisión para valorar la evolución de la dolencia y, al ver que la articulación no estaba respondiendo tan bien como se esperaba, se decidió de nuevo su ingreso puesto que el tratamiento intravenoso solo puede realizarse en el centro hospitalario. En un principio, por la comodidad del jugador, se determinó que el tratamiento oral podría seguir en su domicilio pero tal y como hemos señalado la última revisión aconsejó lo contrario.

Ely se encuentra bien y los especialistas determinan que la evolución de esta artritis de alto grado está siguiendo una recuperación lenta y progresiva y que es lo habitual en estos casos. El detonante de este tipo de dolencias es multifactorial y, el zaguero, está animado y con muchas ganas de volver a estar disponible".