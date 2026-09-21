Rodrigo Ely, ingresado en el hospital por una artritis de tobillo: "Se encuentra bien y con un control diario analítico"

El central de la UD Almería, que había sido titular con el equipo indálico en las dos últimas jornadas de Segunda división, no pudo jugar el encuentro contra el Celta Fortuna por una lesión que le ha llevado a recibir tratamiento hospitalario con el objetivo de que las molestias remitan lo más rápido posible

La UD Almería, uno de los principales candidatos a conseguir el ascenso a Primera división, se sobrepuso el pasado fin de semana a la baja de Rodrigo Ely, uno de sus centrales, ya que venció con claridad al Celta Fortuna por 2-0. Un triunfo que hace que el conjunto indálico se coloque en la cuarta posición de la clasificación el cual está muy pendiente de la salud del central que no pudo jugar por culpa de un proceso inflamatorio en un de sus tobillos que ha desembocado en el ingreso hospitalario del defensa.

Rodrigo Ely, central de la UD Almería, en el hospital

Rodrigo Ely, central de la UD Almería, se encuentra en el hospital, por decisión del club indálico, en donde está siendo sometido a un tratamiento intravenoso y antiinflamatorio para solucionar una artritis en su tobillo derecho.

El defensa está bien de salud, pero la evolución de la lesión es lenta. La UD Almería ha indicado que el jugador se encuentra en perfectas condiciones y siendo controlado minuciosamente.

Rodrigo Ely está llamado a ser uno de los jugadores importantes de la UD Almería durante esta temporada en la que el objetivo vuelve a ser el intentar conseguir el ascenso a Primera división, meta que se le resiste al conjunto andaluz en las últimas campañas. El central no pudo ayudar en el encuentro liguero contra el Celta Fortuna disputado el pasado fin de semana cuando venía de ser titular en los dos choques anteriores.

A sus 32 años, Rodrigo Ely es uno de los jugadores más veteranos y también más queridos en la UD Almería. El zaguero ahora mismo está centrado en recuperarse de estos problemas físicos y así volver lo más rápido posible a la disciplina de grupo para poder ayudar a sus compañeros para intentar conseguir el ascenso a Primera división.

En la UD Almería no se van a precipitar lo más mínimo con el regreso de Rodrigo Ely a los terrenos de juego ya que el objetivo es que el central se recupere perfectamente y no tenga molestias, más cuando los problemas físicos que tiene han requerido de un ingreso hospitalario.

El comunicado de la UD Almería aclarando la situación de Rodrigo Ely

"La Unión Deportiva Almería informó el pasado miércoles sobre la baja médica del central Rodrigo Ely tras un proceso inflamatorio en su articulación del tobillo que le había llevado a someterse a diferentes pruebas médicas en Vithas; los servicios médicos del Club optaron por el ingreso en el hospital para un tratamiento intravenoso de esta artritis, así como antiinflamatorio, en el tobillo derecho del futbolista que evoluciona lentamente.

El Club, al estar el jugador ya varios días ingresado, quiere ampliar que Ely se encuentra bien y con un control diario analítico. En el día de ayer -sábado- se le hicieron diferentes pruebas de control y se espera que la evolución siga siendo favorable. Rodrigo Ely está deseando volver a los entrenamiento y recibirá el alta una vez desaparezca por completo el cuadro clínico".