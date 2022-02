82 países, 3.150 atletas foráneos... el Zurich Maratón de Sevilla bate récords

Portugal, Reino Unido, Francia, Irlanda e Italia encabezan la relación de corredores foráneos

Un total de 3.150 participantes de 82 países, junto a corredores y corredoras de todas las provincias de España han confirmado su participación en la línea de salida del Zurich Maratón de Sevilla que se disputa este domingo. Esta cifra supone el 29,12% del total, con las referencias de Portugal (562, 5,20%), Reino Unido (479, 4,43%), Francia (453, 4,19%), Irlanda (204, 1,89%) e Italia (198, 1,83%) y con representación de todos los continentes.

En un comunicado, el Consistorio recuerda que hace meses que se agotaron los casi 11.000 dorsales de la prueba sevillana, que pasa por ser una de las más reconocidas del panorama internacional por federaciones y organismos nacionales e internacionales que la sitúan por delante de Madrid o Barcelona, pero también, por la respuesta de los deportistas y el impacto económico que genera en la ciudad.

También se encontrarán representadas todas las provincias españolas a través de 7.668 corredores que representan el 70,88% del total. Sevilla es la que ofrece una mayor aportación con 2.933 que suponen un 24,7%, de los que 1.234 residen en la capital. Le siguen Madrid (1.075), Barcelona (382), Cádiz (343) y Badajoz (255). Soria será la de menor aportación, con dos; uno de ellos será uno de los padrinos de la prueba, Abel Antón.

Las condiciones de uno de los mejores circuitos del mundo para participantes de todo tipo de perfil, prácticamente plano, a nivel del mar y con giros muy suaves, han sido relevantes para que un 55,4% de los que han reservado el dorsal corran en Sevilla por primera vez. También es significativo el número de los que por primera vez afrontan los 42,195 kilómetros, un 22,50%.

La pasada edición del Zurich Maratón fue una de las más rápidas de la historia de los maratones por volumen de corredores por debajo de tiempos significativos, lo que ha despertado un enorme interés entre los aficionados. Hasta ese momento, no se había registrado más de 18 atletas por debajo de los 2:10:18 y Sevilla tuvo 28. A ese dato se sumaron los registros sub 2:08 (14, igualando con Dubái 2020); 19 sub 2:10 (17 en Dubái 2012); 30 sub 2:11 (22 en Valencia 2019); 33 sub 2:12 (30 en Valencia 2019); 33 sub 2:12 (30 en Valencia 2019) y 37 sub 2:14 (36 en Valencia 2019). Cifras que pueden volver a mejorarse junto a un buen número de plusmarcas personales y nacionales.

El delegado de Transición Ecológica y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, ha recordado que la expectación que ha despertado esta edición del Maratón "vuelve con más fuerza que nunca, consolidada como la más rápida de Europa, lo que ha provocado que el número de atletas de elite supere la cifra de 170. Esta proyección internacional es consecuencia de la capacidad de organización de grandes eventos de Sevilla como ciudad del deporte, el clima que se mantiene en estas fechas, y el magnífico circuito que hemos diseñado para las últimas ediciones, con salida y llegada al corazón de Sevilla y con el calor del público".

"Son ingredientes que representan las mejores condiciones posibles para que participantes de todo tipo de perfil vengan a conseguir sus mejores marcas", concluía Guevara.