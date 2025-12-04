Sevilla sobre Ruedas vuelve el 14 de diciembre con un recorrido familiar y gratuito

El Ayuntamiento organiza una nueva edición de esta actividad participativa en la que se puede participar con bicicletas, patines, skates o cualquier vehículo sin motor

El próximo 14 de diciembre, Sevilla volverá a convertirse en una ciudad en movimiento gracias a la nueva edición de Sevilla sobre Ruedas, una actividad gratuita organizada por el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD). Para participar, tan solo es necesario contar con un vehículo a ruedas sin motor -bicicleta, patines, skate o similares- y acudir a uno de los cuatro puntos de salida, sin necesidad de inscripción previa.

Cuatro rutas que confluyen en un mismo punto

Los participantes podrán incorporarse desde Parque de Miraflores, Parque Amate, c/ Antonio Bienvenida o Parque Infanta Elena, desde donde partirán de forma simultánea a las 12:00 horas tras la concentración a las 11:30 para el reparto de camisetas conmemorativas y tiquets para el sorteo que se realizará a la llegada. Cada ruta recorre aproximadamente 7 kilómetros, confluyendo en el Centro Deportivo San Pablo, donde se celebrarán distintas actividades de animación, exhibiciones y degustaciones.

Se trata de una actividad no competitiva, pensada para disfrutar en familia, con amigos o en grupos, a un ritmo tranquilo y relajado que permita disfrutar del paseo mientras se fomenta el ejercicio físico y la vida activa en la ciudad. Los primeros 1.000 participantes en cada punto de salida recibirán camiseta y tiquet de sorteo, hasta agotar existencias.

Un fin de semana polideportivo en Sevilla

Esta edición de Sevilla sobre Ruedas se enmarca dentro de un fin de semana cargado de deporte en la ciudad. El 13 y 14 de diciembre se celebrarán el Abierto Internacional de Remo y el Campeonato de España de Tenis en Silla de Ruedas, mientras que el 13 de diciembre se desarrollará una jornada de promoción del deporte de orientación en el Parque Amate. Ese mismo día, la iniciativa "Vive el deporte en tu barrio" llegará al Parque de los Perdigones, acercando el deporte a todos los públicos y reforzando la apuesta municipal por hábitos saludables.

Participación y diversión aseguradas

Sevilla sobre Ruedas combina la práctica deportiva con la diversión y la convivencia, fomentando la movilidad activa y el uso de vehículos sostenibles sin motor. La cita invita a todas las edades a disfrutar de un paseo urbano seguro y entretenido, en un entorno controlado, reforzando el espíritu comunitario y el amor por el deporte. La iniciativa se ha consolidado como una de las actividades deportivas más esperadas del calendario local, ofreciendo a sevillanos y visitantes una experiencia única sobre ruedas en un entorno urbano y familiar.