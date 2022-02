Abderehman, Megertu y Lamdasem hacen honor en Sevilla al Maratón de los récords

El Maraton de los récords hizo honor a su fama. Se buscaban cuatro récords en el Zurich Maratón de Sevilla y se batieron tres. Asrar Abderehman y Alemu Megertu batieron las marcas de la prueba en categoría masculina y femenina y Ayad Lamdasem la mejor marca española masculina. Solo la catalana Marta Galimany se quedó en puertas después de sufrir en el tramo final cuando toda la carrera había estado en tiempos, pero bajó de los 2:28 e hizo el mejor crono de su carrera y mínima para el Europeo y el Mundial. no se podía pedir más. Todo en una prueba en la que se cumplieron todas las previsiones y se lograron muchas marcas personales y varias nacionales.

El gran triunfador fue el atleta etíope Asrar Abderehman, que se imponía en el Zurich Maratón de Sevilla con una espectacular marca de 2:04:43, por delante de su compatriota Adeladlew Mamo. El atleta africano paró el crono tres segundos por debajo del récord de la prueba, que había batido en 2020 su compatriota Mekuant Ayenew Gebre (2.04:46).

La carrera se rompió en el kilómetro 30 y los dos atletas etíopes, Abderehman y Mamo, se relevaron hasta los dos últimos kilómetros. El campeón dio un tirón a mitad de la Avenida de la Constitución y se fue directamente hacia la meta. Su compañero no pudo hacer nada para seguirle.

En la prueba femenina, el reto estaba en batir la gran marca de la ugandesa Juliet Chekwel (2.23:13). Y no sólo se batió sino que se hizo por casi... 5 minutos. La etíope Alemu Megertu hizo un marca brutal de 2:18:50, situando al Maratón de Sevilla octavo por tiempos de los mejores maratones de la historia y a ella con el vigésimo mejor crono.

"Es un día histórico para Sevilla y para el maratón mundial. Se han batido tres de los cuatro récords, se han batido un montón de récords nacionales de muchos países... Se ha logrado situar el Zurich Maratón de Sevila como el 8º más rápido en mujeres y el 13º en hombres, y de forma conjunta entre los 10 mejores del mundo por tiempos. Ya estamos en el Top-10 mundial", celebraba el director técnico de la prueba, Javier Gavela, para quien era "reconfortante" poder "tener esta recompensa" a todo un año de trabajo.

Una carrera para el recuerdo

Todas las previsiones se cumplieron y sólo hubo que lamentar que Dani Mateo y, sobre todo, Javier Guerra no pudieran alcanzar lo que tenían planeado. Las liebres cumplieron con los tiempos marcados y se mantuvo un amplio grupo de cabeza de unos diez corredores hasta el kilómetro 30.

El paso por la media maratón se hizo en 1:02:31, lo que, aunque era bueno, parecía muy justo para batir el récord de la prueba. Sin embargo, la retirada de la última liebre a partir del kilómetro 30, lejos de bajar el ritmo de los atletas, propició que dos de ellos, Abderehman y Mamo, aceleraran y aumentaran. Ambos pasaron juntos por la Plaza de España, la Macarena y hasta la catedral, pero justo después de la misma llegó el arreón final de Abderehman que le llevó a batir el récord de la prueba. Tras él llegó Mamo, que hizo un tiempo de 2:05:11 y tercero fue el eritero Ghirmay Ghebreslassie.

Lamdasem, récord espectacular: "El próximo objetivo es el Europeo"

Si el primer récord se había batido, tocaba mirar al segundo, el de España. Y Ayad Lamdasem, pese a no haber podido preparar la prueba como hubiera deseado, lo logró rebajar en 10 segundos. El atleta de origen magrebí cumplió con los pronósticos, mantuvo en todo momento el ritmo que requería en un segundo grupo que estuvo más unido hasta los kilómetros finales y finalizó la prueba con un tiempo de 2:06:25.

"Estoy muy contento de batir mi récord. Sabía que lo tenía. He entrenado mucho y estoy muy contento de bajarlo en este circuito, que es fenomenal. Mi siguiente objetivo es el campeonato de Europa y ganar la medalla de oro", aseguraba Lamdasem, quien admitía que había tenido que cambiar la preparación para correr una prueba en Japón -que finalmente no corrió- y eso le hizo dudar de que pudiera estar en este tiempo. "Con los entrenos que llevaba sé que podía bajar de 2:06, pero tuve que cambiar la preparación el último mes. Menos mal que he podido hacer esta marca. Espero poder bajar de ese 2:06 en el futuro", afirmaba ante las cámras.

Alemu Megertu pone a Sevilla en el Top-8 femenino

El tercero podía parecer el más fácil dado que dos atletas acreditaban un tiempo inferior a los 2.23:13 de la ugandesa Juliet Chekwel. Y el ritmo de carrera auguraba que se batiría. La media maratón ya se pasó con un tiempo de 1:09:24, dos minutos menos que la de 2020 y aunque el grupo de mujeres se iba acortando poco a poco, las tres 'supervivientes' en los diez últimos kilómetros, las etiopes Alemu Megertu, Sisay Gola y Yeshi Kalayu Chekole, iban con una marca y un ritmo muy por debajo del récord de la prueba.

En los últimos kilómetros, primero, cayó Yeshi Kalayu Chekole, mientras que Sisay Gola trataba por todos los medios de seguir el ritmo infernal de Alemu Megertu, al que le pasaría factura en el tramo final. Megertu se fue sola hacia la meta para batir en casi cinco minutos el récord de la prueba con la vigésima mejor marca mundial de la historia. sus compatriotas, aunque lejos, también estubieron por debajo de esos 2.23:13 que se había marcado. Sisay Gola fue segunda con un tiempo de 2h20:50 y Yeshi Kalayu Chekole, tercera con 2h21:17.

El cuarto récord que se buscaba no cayó por poco. Y era un récord mítico, el que lograra la palentina Ana Isabel Alonso el 15 de octubre de 1995 (2h26:51). La catalana Marta Galimany, la mejor maratoniana española del momento, estuvo en tiempos de lograrlo durante gran parte de la prueba, pero sufrió mucho en los últimos kilómetros y se quedó a un minuto (2:27:50). Pese a todo hizo su mejor marca personal y logró la mínima para el Europeo y el Mundial, que son su próximo objetivo.

"El récord sabía que era muy difícil y se me ha hecho largo, pero feliz de bajar de 2:28 y de lograr la mínima, que era mi objetivo", señalaba Galimany. "No quiero que el récord se convierta en obsesión. Aquí quería la mínima, pero si salía el récord, pues bienvenido. Ahora tengo la mínima para Mundial y Europeo, hablaremos con la Federación y decidiremos cuál de los dos correré", añadía la atleta catalana.

Antonio Muñoz: "Queremos tener el mejor maratón d Europa"



Si los organizadores estaban felices, también los estaba el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien se felicitaba de que todo el trabajo realizado a lo largo de los últimos meses tuviera su recompensa y de que el nombre de la capital hispalense se consolidara junto a Nueva York, Boston, Londres, Berlín...