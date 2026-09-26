Sevilla celebra una edición histórica de récord con 26.000 corredores en la XXXVIII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, dio la salida a la XXXVIII edición de esta prueba, en la que se han impuesto Laia González y Angel Martín en la categoría absoluta femenina y masculina, respectivamente, tras completar el recorrido de 8.500 metros

Sevilla ha celebrado la gran fiesta del atletismo popular y se ha ratificado como la capital europea de las carreras de fondo, superando los 110.000 participantes anuales en el conjunto de sus pruebas. La XXXVIII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, fijó un nuevo récord absoluto de participación al alcanzar los 26.000 corredores. Tras agotarse los 25.000 dorsales iniciales 20 días antes de la cita, la organización amplió el cupo en 1.000 plazas adicionales, las cuales se agotaron en menos de 24 horas.

Este éxito histórico se suma a la consolidación del Maratón de Sevilla, que cuenta con 20.000 participantes y casi ha doblado su cifra en tres años, y de la Media Maratón, que ha pasado de 10.500 corredores en 2022 a 20.000 en la actualidad. Entre estas tres citas emblemáticas suman más de 66.000 corredores.

La salida de la prueba tuvo lugar a las 22:00 horas desde el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires. Los participantes completaron un recorrido urbano de 8.500 metros que transcurrió por los puntos más emblemáticos de la ciudad: Paseo de las Delicias, Glorieta de Marineros, La Rábida, Palos de la Frontera, Avda. El Cid, Plaza Juan de Austria, Avda. Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Resolana, Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, Torneo, Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias y Glorieta de Marineros, con meta en el propio Paseo de las Delicias.

La llegada de los primeros clasificados a la meta se produjo sobre las 22:30 horas, cerrándose la prueba en torno a las 23:30 horas.

GANADORES

Handbike Masculino

Javier Reja

Handbike Femenina

Susana Marín

Silla de ruedas

Joaquín Garcia Manuel Afonso ⁠José Vicente Aguilar

Absoluta Masculina

Ángel Martín Pedro Garrido Carlos González

Absoluta Femenina

Laia González Carmen Gutiérrez Alejandra Flores

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 ha vuelto a destacar por su marcado carácter participativo, festivo, turístico, solidario e inclusivo.

El evento contó con el apoyo de unos 300 voluntarios. Por primera vez, la Asociación Down Sevilla participó activamente con unos 50 voluntarios (integrados por personas con Síndrome de Down y sus familiares), quienes colaboraron tanto en la recogida de dorsales como en el punto de avituallamiento ubicado en la calle Muñoz León. Por su parte, el Banco de Alimentos estuvo presente durante toda la semana previa en la Feria del Corredor con un stand dedicado a la recogida de donaciones de leche.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se mostró muy contento por el evento: "Un récord histórico que confirma a la de Sevilla como la nocturna más importante de Europa, una prueba que se consolida en una ciudad única en el mundo para este tipo de eventos deportivos".