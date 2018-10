Margen de mejora para el Betis de Setién

Recurrió Quique Setién a un aparente dato estadístico tras el Betis-Valladolid para justificar la derrota de su equipo: 20 remates a puerta frente a 4 del conjunto de Sergio González. De poco sirve engañarse a uno mismo, manejando los datos con la intención de justificar una dolorosa derrota, porque la realidad es aplastante y apunta a que el Betis, realmente, apenas hizo buenas ocasiones para ganar. El penalti, que lo fue y no lo señaló Alberola Rojas; y los remates de cabeza sin oposición de Francis e Inui, que ni siquiera llegaron a las manos del meta vallisoletano Masip, fueron las mejores opciones para un equipo que, en realidad, tan sólo tiró 4 veces a puerta.



Las estadísticas en fútbol, como en política y en otros deportes, están para. Al exterior cada cual puede lanzar el mensaje que más le convenga, pero volviendo a casa el aficionado recuerda perfectamente cuántas veces estuvo a punto de cantar gol y qué sensaciones le dejó su equipo., la posesión y la seguridad defensiva, sobre todo, pero hasta uno de sus mujeres futbolistas ve desde dentro una gran carencia:, ha dicho Canales. Se le puede añadir también velocidad en la circulación y para superar líneas en acciones individuales.

No son los únicos problemas. En su afán por rotar, y seguramente a larga tenga la recompensa que busca teniendo que afrontar Liga, Europa League y Copa, Setién se está olvidando de consolidar una base (no ha repetido once) y, en casos puntuales, de aprovechar los picos de rendimiento de determinados futbolistas. Cuando se trata de un delantero, resulta evidente que no conviene cortar las rachas goleadoras. Ocurrió con Loren. Marcó ante el Girona, pero fue suplente frente al Leganés. Tuvo que esperar a entrar en el 84' para hacer el tanto de la victoria dos minutos más tarde.

Tampoco le conviene a Setién recurrir a los planteamientos rácanos de los rivales que se encierran para tratar de explicar por qué encuentra el Betis tantas dificultades para crear ocasiones de gol. Ojo que la diferencia es notable. Hasta ahora, las ha creado y ha carecido de efectividad para aprovecharlas. Frente al Valladolid, se atascó más de la cuenta y no encontró vías para abrir la lata. Debería, como dijo, mejorar el 'plan A' y empezar a crear y trabajar un 'plan B', porque el factor sorpresa este año ya se ha acabado.

No hay que ser alarmista. El Betis tiene mimbres y un técnico capaz de reaccionar para mantener la solidez defensiva añadiendo más mordiente en ataque. Europa, y el Milan, esperan el jueves en un nuevo ejercicio de este examen permanente.