Debate viral: 'Setienistas' o 'Quique, vete ya'

Le está pasando al Betis con Setién lo que en su día le ocurrió al Sevilla con Unai Emery o con Manolo Jiménez. El debate en torno al técnico bético se ha hecho viral y constante, nunca acaba. La sensación que tenían los sevillistas con Jiménez y con Unai, del que se llegó a decir que el Sevilla había ganado dos Europa League a pesar de Emery, era que había más plantilla que entrenador, y esa misma percepción se ha instalado ahora en el Betis, donde buena parte de la afición piensa que hay mejores jugadores que técnico.



. Resulta imposible saber qué porcentaje hay de 'Setienistas' y cuántos son los béticos del 'Quique, vete ya' que no comulgan con el estilo de fútbol de toque nada profundo de Quique, pero la realidad es que la fractura existe y el clima va a estar enrarecido hasta final de temporada.

El triunfo en Vigo ha dejado una casualidad que da un nuevo argumento a los críticos. Aseguran, y con razón, que el Betis ganó porque se lesionó Francis y Setién se vio obligado a meter a Tello, crucial en el triunfo por su desborde y velocidad -pudo hacer un gol nada más salir y generó la jugada del 0-1-. El técnico se defiende argumentando que Tello está aún tocado y los médicos aconsejan que vaya entrando poco a poco en el equipo, mensaje que niega el jugador, al que Setién no tiene entre los intocables cuando debería estarlo.

Setién le ha dado al Betis mucho más de lo que le ha quitado. En el debe: los fracasos ante el Cádiz y el Rennes; la decepción copera frente al Valencia -tirando una final en el Villamarín-; o la incapacidad para sacar rendimiento a jugadores como Inui o Sergio León. En el haber: un estilo definido y reconocible; grandes victorias en grandes escenarios; la apuesta por jóvenes canteranos a los que ha revalorizado; o fichajes como Canales, a quien convence el técnico por su forma de jugar.

La temporada la va a acabar Setién, eso es seguro, porque no tendría sentido realizar un cambio con once finales por delante y con un equipo hecho a la medida de su entrenador y que, además, cree en lo que el técnico propone. Ahora bien, o el respaldo desde el club y desde la dirección deportiva se hace patente y claro, o difícilmente se va a frenar la fractura entre quienes aplauden todo lo que hace Setién y quienes le quieren fuera aun clasificándose de nuevo para Europa. Si no siguiera, eso sí, el Betis no partiría de cero, como dijo Setién. Se utilizaría la base que deje añadiéndole más gen ganador.