Nos 'roban' una medalla y Reyes estalla contra los jueces

El español Enmanuel Reyes le bajó los humos al campeón olímpico cubano Julio La Cruz, al que le abrió la ceja con una derecha en el primer asalto y lo derribó en el segundo, pero los jueces le dieron el triunfo 4-1 al caribeño en cuartos de final de boxeo de del Peso Pesado.



En la división dividida, Reyes propuso el combate en el primer asalto, en el que sacó provecho del estilo burlón del cuatro veces campeón mundial, siempre con la guardia baja, y le hizo varios impactos que hicieron salir sangre del rostro del púgil de Camagüey.



Pese a ello, De la Cruz recibió el favor de cuatro jueces en el 'round'; el español tomó cartas del asunto y salió a forzar en el segundo. Su ataque fue más organizado y en el segundo minuto derribó al rival con un zurdazo. Sin embargo, el árbitro no hizo un conteo de protección. Los jueces le dieron el asalto a Reyes, aunque por la mínima porque no tomaron en cuenta el derribo.

Con la pelea tablas, según las boletas, Enmamuel Reyes salió a buscar la victoria, buscó al rival y pegó los mejores golpes, pero no marcó una diferencia grande."El español hizo lo necesario para llevarse el round", dijo en un comentario en la televisión el púgil mexicano Joselito Velázquez, doble campeón panamericano, quien suele elogiar la calidad de la escuela cubana de boxeo, pero esta vez reconoció más al español.Los jueces pensaron diferente que el analista; un juez de Marruecos le dio los tres asaltos a De la Cruz, los demás votaron 29-28, tres en favor del cubano, uno por el español.La decisión no fue un escándalo. El combate estuvo para cualquiera de los dos, pero después de seis minutos iban igualados y el español fue quien propuso en el tercero con efectivas combinaciones ante el cubano que, apurado por el castigo recibido, cerró fuerte en los últimos segundos."Patria o muerte venceremos", gritó La Cruz al conocer la victoria, conocido por mezclar política y deporte al realizar un saludo militar al concluir sus combates, según ha declarado, en honor al fallecido líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.Pese a no perder la sonrisa, Emmanuel Reyes aseguraba en COPE que había un trasfondo político destrás: "Me siento ganador. Han llevado esto a un plano político cuando esto es deporte. A lo mejor los títulos pesan, solo Dios sabe. Yo solo sé que gané y él lo sabe también. Mira cómo estoy, sin ningún rasguño", aseguraba.