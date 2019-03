Excelente fin de semana de Yamaha E. Castro con Campano y Aparicio en Malpartida de Cáceres

Este pasado fin de semana ha tenido lugar la tercera cita del Campeonato de España de Motocross en Malpartida de Cáceres. Con más de un centenar de inscritos entre las tres categorías, la pista de "Las Arenas" ha albergado esta nueva prueba donde la escudería Yamaha E. Castro ha firmado un gran fin de semana en MX1 con Carlos Campano y en MX2 con José Antonio Aparicio. Cristóbal Galera también en MX2 ha terminado 9º en la primera manga y en la segunda carrera ha sufrido una caída haciéndose daño en las costillas, sin embargo, ha podido finalizar. Paquito Ruiz no ha tenido la suerte de su lado en esta cita sufriendo varías caídas en las mangas que le han privado de completar un buen resultado.

Carlos Campano comenzó avisando en los entrenamientos cronometrados que Cáceres, podía ser el lugar perfecto para recoger la primera victoria general terminando en segunda plaza tanto en la lucha contra el cronometro como en la manga de clasificación. El domingo fue un día memorable para el sevillano de Yamaha E. Castro, en la primera manga protagonizó una buena salida y poco a poco encontró las líneas adecuadas para ir recortando terreno con el primer clasificado hasta que en la octava vuelta tomó el bastón de mando que no soltó hasta la bandera de cuadros. En la segunda carrera el guion fue similar, pero en esta ocasión logró ponerse en primera plaza en la cuarta vuelta, ser el piloto más rápido de esta carrera y ponerse líder de la general recogiendo la placa roja.

"Estoy súper contento del resultado de Malpartida de Cáceres, he podido ganar las dos mangas y ponerme líder del campeonato. La moto ha ido perfecta, me he encontrado muy bien con ella. Al final me ha faltado algo de fuerza, ya que ayer por la noche no lo pasé bien con el estómago, pero finalmente tenemos la placa roja que es lo importante", dijo el sevillano.

José Antonio Aparicio ha mostrado en esta carrera todo el trabajo que lleva desarrollando en estos últimos meses, terminando en el podio como segundo clasificado de Malpartida de Cáceres. El sábado el andaluz terminó quinto con buena velocidad en los entrenamientos cronometrados, mejorando notablemente esta posición en la manga de clasificación con una segunda plaza. El piloto de Yamaha E. Castro terminó contento con los resultados, pero consciente que aún quedaba por disputarse la jornada del domingo donde realmente se suman los puntos para la clasificación general. Dos buenas salidas en torno a la segunda plaza y un ritmo constante ha sido la tónica dominante de las mangas donde José Antonio Aparicio ha puesto toda la carne en el asador terminando tercero en la primera manga, segundo en la segunda carrera registrando la vuelta rápida, ocupando el segundo lugar del podio y se coloca quinto en la clasificación general.

"Ha sido un fin de semana realmente bueno para mí. Me he encontrado muy bien con los cambios que hemos realizado en la montura y parece que hemos dado con la tecla correcta. He estado en los puestos de cabeza durante todo el fin de semana, es algo que espero repetir en las próximas carreras. Me gustaría felicitar a Carlos Campano por su victoria", añadió Aparicio

No ha sido el fin de semana soñado para Paquito Ruiz en Malpartida de Cáceres. Sin embargo el joven malagueño ha podido terminar 4º y 5º en las mangas de la Yamaha YZ CUP que se celebraron conjuntamente con las demás monturas de octavo de litro.

"No ha sido mi mejor fin de semana, pero sé que puedo hacerlo mejor si no me hubiera visto involucrado en las caídas masivas del comienzo", comentó Ruiz