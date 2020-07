El Team Yamaha E. Castro, sin suerte en Motorland

Los deportes van volviendo poco a poco tras el parón provocado por la Covid-19 y, en este caso, era el Nacional de Motocross el que echaba a andar en Motorland. Y, en esta primera prueba, el Team Yamaha E. Castro retomaba la competición en Alcañiz (Aragón) con las opciones serias al triunfo de Carlos Campano en MX1 y José Antonio Aparicio en MX2, a los que no acompañó la suerte.

Campano, ya desde el sábado, vio que no era su fin de semana. El nazareno rompió la cadena de su Yamaha en la manga de clasificación tras conseguir registrar el mejor tiempo en el 'warm up' y entrenamientos cronometrados. La mala suerte con la cadena le condicionó para el resto del fin de semana. Aunque el ritmo y la velocidad estaban ahí, le faltó algo más de fortuna.

En la primera manga, tuvo que elegir posición en la parrilla de salida en último lugar, y en la primera curva de la pista aragonesa la Yamaha de Campano se hundió en el barro de la parte delantera, el sevillano salió despedido por encima de su moto. Pese a que se subió de nuevo a su montura muy rápido y comenzó a remontar, cuando estaba cerca del top ten otro piloto se cruzó y de nuevo fue a parar al barro. Esta vez perdió muchísimo tiempo en poder sacar su Yamaha y ponerla en condiciones de seguir compitiendo, lo que le dejó sin opciones de luchar por las primeras plazas como en citas anteriores. En la segunda manga, la salida fue mucho mejor, no tuvo ningún imprevisto y estuvo toda la manga entre el 4º y sexto lugar. Sin embargo, los golpes recibidos en la carrera inicial le pasaron factura y no pudo avanzar más. Tras estos resultados, Campano abandona el lugar de privilegio que ocupaba en la clasificación del campeonato.

"Me he encontrado bien, hice el mejor tiempo tanto en los entrenamientos cronometrados como en el warm up. Después de salir quinto y ponerme segundo y tener al líder cerca rompí la cadena, esto es azar, cualquier piedra puede hacer que ocurra. Esto me dejaba en último lugar para el domingo al elegir lugar en la parrilla de salida. En la primera salida he tenido que salir por fuera y he entrado en una poza de barro, he tenido una carrera muy fuerte y he perdido mucho tiempo. A pesar de esto estaba remontando rápido con el ritmo de los primeros clasificados, pero cuando me acercaba a los 10 primeros otro piloto se ha cruzado en un salto y he caído en otra poza de barro, la moto se ha hincado en el suelo, he perdido mucho tiempo en acondicionar la moto para poder continuar, un par de vueltas me ha costado esto. Finalmente he terminado 17º. He perdido la placa roja y muchos puntos ahí. La segunda manga he salido sobre la sexta posición, he llegado a la cuarta, pero no tenía fuerzas para luchar por los tres primeros lugares. Estaba muy dolorido, he aguantado como he podido hasta el final. Soy positivo, no he tenido ninguna lesión grave, haré algo de reposo esta semana e intentaremos ir a por la próxima. El ritmo es bueno y la moto también, estamos preparados para ganar", aseguraba el piloto de Yamaha E. Castro.

En MX2, José Antonio Aparicio también tuvo que lidiar contra algún contratiempo en forma de caída el sábado, pero el domingo las sensaciones fueron otras finalizando en el 'top ten' en ambas mangas. "Ha sido un fin de semana un poco complicado en general. El sábado tuve una caída y sólo pude terminar undécimo. El domingo en la primera manga se me dio algo mejor y pude mejorar el resultado del sábado con una séptima plaza. En la manga final me ha penalizado la salida y he finalizado décimo. Tenemos una semana por delante para trabajar y mejorar para llegar a la cuarta prueba en Montearagón (Toledo) listo para luchar de nuevo", concluía.