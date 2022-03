Manu Bejarano: "Quiero poder vivir de lo que se me da bien"

El piloto sevillano, que disputará la Super Trofeo de Lamborghini, quiere aprovechar la oportunidad por la que ha "sacrificado mucho"; el campeonato, con seis citas programadas además del Mundial, arranca el fin de semana del 1 al 3 de abril en Imola

Manu Bejarano tiene un sueño. Humilde, pero ambicioso. Vivir de su capacidad al volante, que durante años demostró que es mucha, aunque en un deporte tan supeditado a los presupuestos económicos y a los apoyos no todo depende del talento. La próxima semana arranca su aventura en la Super Trofeo Lamborghini, una de las competiciones monomarca más importantes de Europa cuya primera parada (de seis, además del Mundial) será en Imola el fin de semana del 1 al 3 de abril. Allí quiere el sevillano empezar a demostrar todo lo que lleva dentro con un claro objetivo: "Quiero poder vivir de esto, de lo que se me da bien".

Tras años en competiciones de karts y de ganar carreras en la Fórmula 3 y quedarse a las puertas de un título europeo por falta de presupuesto, Bejarano cambia los monoplazas por coches más complicados de llevar a los que se ha ido adaptando a pasos de gigante. "En los test fui de menos a más. Hacía tiempo que no rodaba con coches de carrera de tanta potencia. Hablamos de casi 700 caballos de potencia y eso es otra historia. Acabas destrozado. La idea era hacerlo bien en los entrenamientos, no rápido, pero hice tiempos muy buenos. El equipo se sorprendió para bien", explica el único andaluz de la competición, más maduro ya a sus 28 años: "Cuando estuve en Fórmula 3 tenía otras ambiciones. El camino a seguir era distinto, pero nunca tuve la oportunidad de seguir. Ahora llega esta nueva opción y ya he descartado los monoplazas. Estamos en la buena senda para seguir corriendo muchos años en una gran marca", explicó.

Sin padrinos que abran puertas, hasta ahora venía haciendo lo que le dejaban. "He disputado carreras de karting, en turismos..., pero pruebas sueltas. Sí he estado activo en el mundo del karting trabajando de 'coach' de pilotos de 11 y 12 años y mecánicos. Nunca dejé de prepararme por si llegaba una oportunidad así, algo que ya no esperaba que llegara", indicó.

Y ahora no quiere defraudar a nadie. Especialmente a los suyos. "Demasiados sacrificios ha hecho mi familia por mí. Mi padre ha hecho cosas que no debería haber hecho. En Fórmula 3, por ejemplo, toda la familia sacrificó demasiado y no tuvimos recompensa. Lo ves cuando pasa el tiempo, no al momento. Por eso el reto es hacerlo lo mejor posible para correr con Lamborghini más años. Quiero aprovechar esta opción al máximo", indicó Bejarano.

"Hay momentos duros, de frustración, altibajos... Ves que no llega el momento. Nunca dejé de prepararme, por si acaso, pero ya no creía que me llegaría nada así. Aun así siempre seguí luchando y trabajando para que la oportunidad llegara, así que esto no es fruto de la casualidad, sino de un gran esfuerzo y de no haber dejado nunca de perseguir mi oportunidad", añade el piloto sevillano, que el próximo fin de semana arrancará en Imola un sueño con cinco paradas más: "Todos son circuitos míticos. Imola, Paul Ricard, Misano, Spa-Francorchamps, quizá en el que más ilusión me hace competir, Barcelona y Portimao". Escenarios de lujo para ganarse la vida domando 700 caballos de potencia.