Doble podio para Yamaha Eduardo Castro en el Nacional de Motocross de Motorland Aragón

La Escudería Yamaha Eduardo Castro ha vuelto a la competición este fin de semana tras el parón veraniego y lo ha hecho a lo grande ya que ha subido al podio en dos ocasiones gracias a Salvador Pérez y a Jorge Salvador

Yamaha Eduardo Castro compitió con seis pilotos en la quinta prueba del Campeonato de España de Motocross Elite de la localidad aragonesa, obteniendo dos terceras posiciones de mucho mérito en el siempre exigente MotorLand Aragón de Alcañiz.

Salvador Pérez regresó al certamen de casa después de proclamarse como flamante campeón de Brasil en categoría MX2. Sin tiempo para el descanso, el murciano se volvió a poner sobre su YZ250 para dar muestras del excelente estado de forma en el que se encuentra. Así, ya saldó con un tercer mejor tiempo los entrenamientos cronometrados y logró una muy buena segunda posición en la manga clasificatoria.

El formato de carrera de este pasado fin de semana cambió respecto a las anteriores citas de la temporada y las dos mangas se disputaron con los pilotos de 450 cc y 250 cc juntos en parrilla, aunque cada categoría computó por separado.

Y Salvi, nuevamente, estuvo entre los mejores en la primera manga, donde se llevó el holeshot para cruzar la línea de meta cuarto. Se podía mejorar y lo hizo, pues ya en la carrera final del domingo, rodando a muy buen ritmo siempre en el grupo de cabeza acabando segundo para una tercera posición en el cómputo global.

En el MX125, Jorge Salvador mostró una de sus mejores imágenes de la temporada en el Nacional para subir al tercer escalón de los puestos de honor. Quinto en los cronos y muy sólido en las mangas, saldó su primera carrera tercero y fue cuarto en la segunda.

Alejandro Torres mejoró mucho en las salidas, aspecto que ha determinado sus puestas en escena. No obstante, una caída en la primera manga después de ser cuarto en los cronos, le relegó hasta la décima posición. En la segunda consiguió ser quinto para finalizar séptimo tras dos buenas jornadas de trabajo intenso en circuito. De este modo se sitúa cuarto en la general provisional del campeonato.

Las caídas lastraron la evolución de Óscar Rueda. Pese a ello, logró la décima posición gracias a ser noveno en los cronos, octavo en la primera manga y duodécimo en la segunda.

Gonzalo Salvador llegó muy tocado de las costillas tras sufrir un accidente entrenando en Bélgica. Lo dio todo mientras se mantuvo en pista y hasta que se vio obligado a abandonar por los fuertes dolores.

Por lo que respecta a Víctor Corbacho, sigue en su constante evolución y se quedó a solo un paso del Top 20 tras las dos jornadas, lo que deja entrever que el trabajo da sus frutos y que, en las próximas citas, de bien seguro, se seguirá acoplando a la siempre complicada categoría del MX125.

Asimismo, todos ellos disputaron también una nueva prueba de la YZ bLU cRU Cup 2026, programa de promoción para jóvenes talentos de Yamaha. Jorge Salvador fue el ganador y Alejandro Torres se alzó con el liderato después de ser tercero.

Sin tiempo para el descanso, Yamaha Eduardo Castro se dirigirá el próximo fin de semana a Lugo, donde disputará una nueva ronda del Nacional de Motocross Júnior.