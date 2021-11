Osuna pone el broche de oro a una campeonato pleno de éxitos para los pilotos de Yamaha Eduardo Castro.

La última cita del Campeonato de Andalucía de Motocross llevó a la estructura Yamaha E. Castro a la pista de El Calvario, en Osuna, Sevilla. El equipo recogió el trabajo de todo el año en esta serie, con José Antonio Aparicio terminando segundo en el podio en MX1, Francisco Miguez en Master se adjudicó el subcampeonato luchando por el título hasta el final y Andrés Gordillo pudo celebrar su ansiado Campeonato de MX2 Amateur.

Sin tiempo prácticamente de descanso, tras la prueba Chiclana de la Frontera para la estructura de Yamaha E. CASTRO, la serie andaluza celebró su gran final de temporada en Osuna con la supervisión del Moto Club Urso.

José Antonio Aparicio no llegaba al 100% a esta prueba tras el percance de Chiclana, sin embargo, el #519 apretó los dientes y pudo aguantar el dolor en su rodilla para defender dos segundas plazas en ambas mangas y ocupar la misma posición en el último podio del año.

"Finalmente he podido correr, con mucho dolor pero al final he estado en la última cita del año. Terminé cuarto en los entrenamientos cronometrados muy cerca de los tres primeros. En la primera manga he terminado 2º después de una buena salida. Y en la manga final el resultado ha sido el mismo. No he tenido la velocidad de otras carreras, pero teniendo en cuenta las circunstancias estoy satisfecho. En breve comenzará la pretemporada para preparar el 2022 y comenzar con buen pie", dijo