Pérez, Salvador y Villegas sitúan a Yamaha Eduardo Castro entre los mejores del Campeonato de España de Motocross 2026

Talavera de la Reina ha puesto el punto y final a un largo e intenso Campeonato de España de Motocross 2026

La Escudería Eduardo Castro ha contado con hasta once pilotos en todas las categorías en competición, lo que vuelve a dejar patente que es uno de los equipos de Europa que más apuesta por el deporte de base.

Salvador Pérez, medalla de plata del Nacional de MX2

En MX2, Salvador Pérez se ha desquitado de algunas carreras anteriores algo complejas. El murciando, recientemente coronado campeón de Brasil, ha ido de menos a más para acabar una temporada muy intensa. Quinto en los cronos en un rápido circuito de El Cerro Negro, Pérez se ha adjudicado las dos mangas de carrera y lo ha hecho marcando el ritmo desde el inicio. Esta gran actuación le ha valido el conseguir la medalla de plata del Nacional de MX2 y ser el mejor en las salidas llevándose el premio al Holeshot de este año.

Jorge Salvador se lleva el bronce gracias a sus buenas salidas

Jorge Salvador ha ido mejorando carrera a carrera para finalizar el Nacional de MX125 luchando en todo momento con el grupo de cabeza, lo que le ha llevado a colgarse la medalla de bronce como tercer mejor piloto de la temporada. En Talavera, el madrileño ha vuelto a basar sus buenas actuaciones en las salidas para ser segundo en la primera manga, cuarto en la segunda y ascender al tercer cajón del podio en esta definitiva ronda del curso. Óscar Rueda también ha ido de menos a más carrera a carrera y este domingo no ha sido una excepción, ya que, tras ser décimo cuarto en cronos, conseguía el Top 10 en la primera manga y ascendía hasta la sexta en la segunda para una sexta posición final.

Alejandro Torres no ha tenido la suerte de cara en su última cita en la categoría de 125cc. Tras una buena primera carrera en la que era quinto, un fallo en forma de caída en la segunda le relegó muchas posiciones para cruzar la línea de meta en P16 y ser décimo en la suma de mangas. Su buen hacer y regularidad se han visto plasmados en la quinta posición del campeonato. Gonzalo Salvador, Víctor Corbacho y Javier Paricio cerraron su fin de semana en las posiciones diecinueve, veinticinco y treinta y tres respectivamente en una siempre exigente categoría de MX125.

En MX4, la temporada de Antonio Villegas ha estado marcada por una lesión que le ha impedido disputar todas las carreras. No obstante, está totalmente recuperado y así lo demostró en Talavera, donde con dos segundas posiciones en las mangas subió al segundo escalón del podio. En cuanto al campeonato, el veterano ha finalizado cuarto este 2026.

Álvaro Domínguez rozó el top 10

Entre los miembros de Yamaha Eduardo Castro en el MX85 destacó Álvaro Domínguez, que saldaba sus salidas a pista quedándose a solo un paso del Top 10. Pablo Caballero y Julián Cabezuelo siguen su progresión en el mundo del motocross y, tras meterse en las mangas de carrera, fueron P32 y P34 respectivamente. Los más pequeños de MX65 volvieron a hacer las delicias con su pilotaje entre el numeroso público en Talavera. Juanvi Cañado, que crece a grandes pasos, acababa en la posición decimoquinta y Daniel Ruiz mantiene su crecimiento consiguiendo la P34.

Grandes resultados en la Copa de Promoción de Yamaha

Asimismo, en paralelo al Campeonato de España de Motocross se disputa la denominada YZ bLU cRU Cup, programa de seguimiento y promoción de jóvenes talentos de Yamaha.

En esta competición también han sido referentes los pilotos de Yamaha Eduardo Castro situando a Jorge Salvador y Óscar Rueda, segundo y tercero en la categoría de YZ125, y a Juanvi Cañado como segundo clasificado en la YZ65.