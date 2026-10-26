"Estoy feliz de estar vivo": aterrador accidente en la NASCAR

Joey Logano se vio involucrado en un accidente en el que su coche acabó bocabajo en la carrera de la NASCAR Cup Series de Talladega

El mundo del automovilismo, más concretamente en de la NASCAR, contuvo el aire la pasada madrugada durante la disputa de la NASCAR Cup Series de Talladega. En el circuito de Talladega Superspeedway, se vivió uno de los momentos más terroríficos que recuerdan este deporte en los últimos tiempos. Con Joey Logano y Riley Herbst como protagonistas, la carrera se tuvo que detener tras un brutal accidente que terminó provocando que los jueces de carrera mostrasen la bandera roja.

Accidente terrorífico en la NASCAR con Joey Logano

El coche de Joey Logano, que estaba peleando por el liderato de la carrera a cinco vueltas para el final, dio varias vueltas de campana después de que su bólido se desviase levemente tras un golpe en el trióvalo. Fue ahí donde empezó el terror con el coche de Joey Logano ya que este perdió el control y empezó a dar vueltas de campanas tras haber chocado previamente con Hocevar.

Lo peor estaba por llegar ya que el coche de Joey Logano se quedó bocabajo. Por suerte, tras la intervención de los servicios de carrera y los servicios médicos, Joey Logano, a bordo del coche número '22' pudo salir por su propio pie en una carrera que ya había quedado suspendida. El público presente en el circuito de Talladega Superspeedway, recibió la imagen de Joey Logano sin aparentes lesiones, con una sonora ovación.

Con un total de 15 coches dañados tras el accidente en el que Joey Logano fue el más perjudicado con 14 pilotos más implicados (Herbst, Hocevar, Austin Cindric, Brad Keselowski, Daniel Suárez, AJ Allmendinger, Chris Buescher, Chase Briscoe, Berry, Erik Jones, Ricky Stenhouse, Alex Bowman, Connor Zilisch y Shane Van Gisbergen).

Joey Logano narra el accidente más grave los últimos tiempos en la NASCAR

Un Joey Logano que aparentemente no sufría lesiones graves, se mostró ciertamente bromista a las puertas del centro médico cuando fue cuestionado sobre el accidente en el que se había visto implicado. "Sinceramente, aún no he visto la repetición, aunque… Supongo que aquí la tenemos", declaró Joey Logano.

Seguidamente, con la repetición del accidente por delante, narró cómo lo vivió desde dentro del coche y cómo sintió que su vehículo se daba la vuelta: "Veamos qué ha pasado aquí. Me está empujando al final de esta curva. ¿Y luego va a empujar en el trióvalo, quizá? Sí, parece que me dieron un pequeño empujón en el lugar equivocado. Y en ese momento, fue un auténtico momento al estilo 'Talladega Night'. Es como: 'Oh, no, estoy boca abajo, esto no pinta bien".

Por último, Joey Logano se mostró agradecido por poder estar vivo gracias al trabajo que realizaron en la NASCAR para evitar males mayores: "No puedo dar las gracias lo suficiente al equipo de seguridad. Hicieron un trabajo increíble al enderezar el coche. Aguantó muy bien. La última vez que volqué, la jaula antivuelco se me aplastó contra la cabeza. Y esta vez, no vimos que se deformara en absoluto. Agradezco lo que ha hecho la NASCAR. Gracias al equipo de seguridad por sacarme de allí sano y salvo; ha habido algunos golpes muy fuertes en esta carrera. Sí, simplemente estoy feliz de estar vivo".