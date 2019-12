Alberto Román, aventura alpina en pleno invierno

El carmonense Alberto Román Sánchez, de 41 años, corona en solitario la Pique Longue (3.298m.) del macizo del Vignemale, el pico más alto del Pirineo francés, realizando así una de las travesías invernales más complejas que se pueden realizar en dicha cordillera.

- ¿Por qué esa montaña?

- Hace justo diez años, con mi gran amigo Fernando, conseguíamos esa misma cumbre, eso sí, en verano. Lo que me aportó personalmente no se puede explicar, el hecho de proponérselo, entrenar y finalmente conseguir el reto me cambió internamente, la forma de ver y tomarme la vida. Ahora, con las prioridades en la vida algo diferentes, se me brindaba la oportunidad de volver a estar en aquella cumbre, esta vez en invierno, y de algún modo cerrar un ciclo.

- ¿Tuvo algún problema serio?

- Había mucha nieve, avanzábamos con dificultad y con una lentitud que no esperábamos. Además, tuve problemas con las botas, los cuales fueron a más, y mi ritmo de ascensión fue incluso más lento que el de mis compañeros, lo que me hizo ir prácticamente solo en todo momento. Esto provocó que hiciera cumbre a las 17:00. Mis compañeros, que ya bajaban, me recomiendan que me volviera con ellos, pero mi suerte fue que también bajaban dos valencianos y se ofrecieron a esperarme.

- ¿Qué sentiste cuando llegaste a la cima?

- Una felicidad extraña. No era la primera vez que hacía una cima en solitario y los sentimientos se repitieron en esta ocasión: por un lado, felicidad y, por otro, estar ahí y no poder compartirlo con nadie€".