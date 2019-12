David Palacio: "Itálica es muy especial"

Criado a poco más de 90 kilómetros del Conjunto Arqueológico de Itálica, para el atleta ecijano David Palacio correr en el Cross Internacional de Itálica es como hacerlo en casa. No en vano, desde pequeño, cuando daba sus primeras zancadas en la escuela de atletismo de Écija, el astigitano ya pisaba con fuerza en el abrupto terreno que rodea al yacimiento romano y ahora como profesional no iba a ser menos.

"Correr y competir en Itálica es algo que de pequeños todos hemos querido hacer, es como correr en casa, tiene un significado muy especial", reconoce Palacio, que guarda muchos recuerdos del trazado de Santiponce: "Todavía recuerdo que en mi penúltima participación en categorías inferiores quedé cuarto, a un paso del podio. Yo miraba a mi padre y le decía que iba a ser difícil conseguir un plato en Itálica, me daba rabia e impotencia en aquel momento, pero quién me iba a decir unos años después que iba a conseguir el plato en categoría absoluta y con un resultado tan magnífico. Es una manera de recordar a mi padre con todo el cariño y sacrificio que hizo por mí".

Y es que en la última edición del Cross Internacional de Itálica, el atleta ecijano saboreó las mieles del éxito, hizo frente a los todopoderosos fondistas africanos y logró una meritoria séptima plaza, siendo el primer español y europeo en cruzar la línea de meta. "Fue una sensacion indescriptible, durante la carrera sentí el apoyo del público, se volcó conmigo porque además había muchos paisanos en el circuito. Es un recuerdo imborrable el de ese día, también por el gesto de Toni (Abadía) cediéndome esa posición por lo que significaba para mí... lo recuerdo y todavía se me ponen los vellos de punta, ojalá pueda recuperar esas sensaciones", admite Palacio, que ahora está en pleno proceso de recuperación de una microrrotura en el isquiotibilial que se produjo en el cross de Aranda del Duero.

El astigitano trabaja estos días en su Écija natal para intentar reaparecer en la cita del próximo 19 de enero. "Me gustaría volver justo para Itálica, pero evidentemente no iré con las garantías ni el estado de forma del año pasado", advierte el atleta, que se afrontará la prueba con la intención de recuperar las mejores sensaciones: "El objetivo es recuperarme a tiempo y llegar a Itálica, poder al menos disputar la prueba en el mejor estado posible de forma... No me planteo un resultado más que recuperarme y estar lo antes posible compitiendo. Itálica fue una de mis mejores competiciones el año pasado, de mis mejores resultados, disfruté mucho la prueba, ahora intentaré estar pero con otro objetivo". Aunque faltan todavía atletas por confirmar su presencia, Palacio tiene claro quiénes son los claros candidatos al prestigioso plato. "Si están Kiplimo y Cheptegei serán los dos canditados al título, son los más fuertes. Este año Kiplimo está teniendo mala suerte con las lesiones y las molestias, así que creo que llegará un poco mejor Cheptegei", finaliza David Palacio.