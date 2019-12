El 2020 llega con nuevo récord para el Cross de Itálica

Las mujeres se abren paso en Itálica. El trabajo de base, como decía la diputada de Cohesión Social e Igualdad, empieza a dar sus frutos y año a año se ve reflejado en la participación del Cross Popular Femenino. A falta de un mes para que se celebre la prueba poncina ya se había superado el número de inscritas de la edición anterior y éste, pese a que aún quedan muchas plazas por cubrir, sigue subiendo día a día a un ritmo lento pero constante. Ése es, en parte, el fruto de ese trabajo que se viene realizando en el circuito provincial que la Diputación Provincial de Sevilla organiza cada año y en el que las chicas han ganado mucho peso en los últimos años.

De las tres centenas que acabaron hace dos años se pasó a las 314 de la pasada edición y a las 340 aproximadamente que a día de hoy ya están incritas para la de 2020.

Pero no sólo es el número sino la calidad de las contendientes. Con sólo mirar el podio de la pasada edición se aprecia este hecho. La ganadora fue toda una campeona de España sub 23 no hace demasiado tiempo, la ibicenca Atteneri Tur; seguida de la malagueña Belén Infantes, ganadora de las dos primeras ediciones del popular femenino, entonces vigente campeona de Andalucía de 3.000 obstáculos y actual poseedora de este título en los 10 kilómetros;y de la ceutí Ana Erika Rodulfo, campeona de España militar de Medio Maratón en este 2019. Tres atletas que sobresalen en una carrera donde cada vez hay más nivel.