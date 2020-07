Los triunfos de la US en 2020

Triunfos de la US en 2020.

Triunfos de la US en 2020. SADUS

El pasado mes de marzo se declaraba el Estado de alarma en nuestro país, situación que interrumpió la competición a todos los niveles. Así, la Universidad de Sevilla se encontraba inmersa en los Campeonatos de Andalucía Universitarios en varias modalidades deportivas, teniendo que suspender su participación en aquellas no disputadas. No obstante, hasta la fecha, la US logró subir al podio de la competición autonómica hasta en 8 ocasiones.

Pocos días antes del confinamiento, el pabellón del CDU Los Bermejales era el encargado de acoger la competición de baloncesto masculino, donde la US revalidaba el título de campeón colgándose la medalla de oro por sexto año consecutivo. Gran palmarés al que hay que sumar el campeonato de España del año 2016 y la medalla de plata en el Europeo de 2017.

Mismo metal, oro, era el obtenido por las chicas de Rugby 7 femenino, mientras que el equipo masculino subía al segundo peldaño del podio. El subcampeonato también fue logrado por los chicos dirigidos por Manual Aranda en la modalidad de fútbol sala masculino con la Universidad de Málaga como rival y como anfitriona.

Finalmente, las medallas de bronce llegaban para la US en baloncesto femenino, el equipo masculino de Campo a través y pádel masculino y femenino con las parejas formadas por Javier Reinoso Ochoa y Francisco Márquez Montero y Cristina Trigo Castro y Laura Pérez Cortés.

Confirmada su clasificación por los resultados obtenidos en la pasada edición, los equipos de Voleibol y balonmano femenino y masculino, así como el equipo de natación, tendrán que esperar al año 2021 para volver a competir.