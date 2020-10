Valme Prado, de la UPO, registra su mejor marca sub 23 al aire libre

El pasado 27 de septiembre el distrito de San Pablo (Sevilla) acogió el XXXV Campeonato de España Sub 23 de Atletismo al aire libre, donde Valme Prado, atleta de Dos Hermanas y estudiante de CAFD en la Universidad Pablo de Olavide, se proclamó tercera de España en 800ml en su primer año en dicha categoría y firmando su mejor marca personal hasta la fecha (2'10"11). Pese a conseguir su mejor registro, la nazarena es exigente y asegura que esta marca es mejorable, ya que "el tiempo lo conseguí en la final, habiendo corrido el día anterior en la semifinal, lo que conlleva un mayor desgaste físico, por eso creo que puedo bajar la marca".

Para esta joven sevillana conseguir este tercer puesto ha significado una "gran recompensa" a todo el trabajo que ha de realizarse los meses previos a la competición. El "sacrificio" diario es enorme para poder conseguir los objetivos marcados año tras año, ya que la competencia hoy en día, no solo en el atletismo, sino en el deporte en general, es altísima. Valme reconoce que es muy complicado "no poder quedar con amigos o ir a la playa por tener que entrenar", pero no se arrepiente del estilo de vida que lleva y más tras el último pódium: "fue un gran aliciente, ya que es mi primer año en esta categoría y me queda aún mucho margen para seguir mejorando".

Con apenas 19 años, la nazarena del Unicaja Jaén "solo piensa en seguir creciendo como atleta y persona", superándose diariamente y "disfrutando" con el atletismo, que es lo que más le gusta. Ni la situación derivada del coronavirus ha frenado sus ganas de seguir mejorando, ya que durante el confinamiento se hizo con una elíptica y unas pesas para mantenerse, además de un plan específico que su entrenadora Beatriz Bachero le impuso. Aunque hubo momentos donde fue complicado "mantener la motivación sin ningún objetivo", Valme estaba convencida que en algún momento "volveríamos a salir" y tenía que dar el cien por cien para estar al máximo nivel.

Respecto a su vinculación con la Universidad Pablo de Olavide, Valme se decantó por GCAFD, aunque asevera que su primera opción siempre fue "Medicina". Sin embargo, la nazarena se sincera y asegura que éste es "el sitio ideal para mí". La sevillana concluye afirmando que "le encanta aprender del deporte y es un ámbito que quiero tener siempre en mi vida, por ello me encantaría ser entrenadora de atletismo y ayudar a los atletas con mis conocimientos y mi experiencia".