SADUS: El mejor residuo es el que no se genera

El mejor residuo es el que no se genera.

El mejor residuo es el que no se genera. SADUS

Desde el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla están muy concienciados con la importancia que tiene la correcta gestión de los residuos, ya que reciclar es la llave maestra para lograr tener un mundo mejor y más sano, lo cual está en la mano de cada una de las personas que forman parte de este planeta.



Desde el SADUS han dado ya el primer paso para buscar esa mejora y por ello llevan a cabo un arduo interés en fomentar la reducción a la hora de generar residuos, acción que ya se está dejando notar en las cifras que manejan desde el Servicio de Actividades Deportivas.



De hecho, si se comparan los residuos que han generado en 2019 y los que han resultado del año 2020, se ha reducido en un 74% los residuos de papel, plástico y orgánicos, siendo esta cifra tomada en su conjunto. Ya que el número más alto de reducción lo marca el papel, y es que desde el SADUS se ha reducido un 77,7% los residuos generados de este material con respecto al año anterior.



No obstante, estas cifras no han venido solas. Es decir, desde el Servicio de Actividades Deportivas son conscientes de las peculiaridades que ha tenido el año 2020. La pandemia, el confinamiento o el teletrabajo ha servido para que la cantidad de residuos generados caiga drásticamente. Por lo que ahora es el momento de aprovechar esta tónica de reducción para iniciarse, si aún no se ha hecho, en el trabajo diario de las 5R que se traduce en: reducir, recuperar, reparar, reutilizar y reciclar.