Aya Cabeza, primera beneficiaria del Programa Talento de la US

La estudiante de Grado Medio en Administración y Contabilidad, Aya Cabeza, es la primera promesa joven del deporte femenino que recibe la ayuda del Programa Talento impulsado por la Universidad de Sevilla, en convenio de colaboración con la Residencia de Estudiantes Youniq Sevilla y la consultora de innovación tecnológica quosIT.

A través de este programa, las deportistas femeninas de 16 a 20 años que cursen estudios universitarios o conducentes a estos, que residan fuera de Sevilla y realicen actividades de alta competición en las modalidades de rugby a siete y hockey, desarrolladas y coordinadas por el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla, pueden beneficiarse con alojamiento para completar su formación académica y avanzar en su carrera deportiva.

Es el caso de Aya, quien es procedente de Algeciras, tiene 18 años y desde septiembre de 2020, está en las filas del equipo de rugby 7 femenino de la US. Para ella, el Programa Talento le ha cambiado su vida porque asegura que su familia no se puede permitir que viaje y estudie fuera de su ciudad. Precisamente por esta razón, la estudiante confiesa que cuando se enteró de la existencia de esta ayuda, "me morí de la alegría y de la emoción, y ahora que la he conseguido, me siento muy agradecida con la Universidad de Sevilla, con la residencia Youniq y con la consultora quosIT, porque han hecho esto posible".

Para la jugadora, los beneficios no han sido solo económicos, sino también sociales y deportivos pues, por una parte, describe que "las instalaciones de la residencia son fantásticas, una pasada. Tengo mi propia habitación, una cocina y un baño individual. Además, el edificio tiene piscina y cine, así que es increíble" y, por otra, indica que ha conocido a gente nueva y que al estar en Sevilla ha progresado en el deporte y ha podido disfrutar de competiciones importantes como la Copa de la Reina de Rugby a Siete con su equipo que es uno los mejores conjuntos de España en esta categoría.

En este sentido, Aya Cabeza asevera que pasar tiempo con las integrantes del Uni es muy importante porque "el rugby no solo es un deporte, es una familia, una amistad. Ha sido fabuloso viajar y formar parte de un equipo magnífico que cuenta con un equipo técnico estupendo". Específicamente para ella, a nivel emocional y profesional han sido claves los entrenadores Carlos Benito y Eusebio Quevedo, el preparador físico Carlos Roldán y el presidente del club Manuel Herrera, quien, en palabras suyas, "ha sido como mi tutor y ha estado muy pendiente de mí".

Para esta estudiante de origen tangerino, desde que vive en Youniq le resulta más fácil compaginar los entrenamientos con sus responsabilidades académicas, ya que asiste a clases por la mañana, después vuelve a la residencia para preparar su comida, sobre las 16:30 horas toma una siesta de media hora, y posteriormente, coge la bicicleta para asistir a los entrenamientos que comienzan a las 19:30 horas, y una vez que termina de entrenar, vuelve a casa para darse una ducha e ir a descansar.

Por este motivo, Aya destaca que "hay muchas chicas jóvenes en el equipo que están jugando desde los 14 o 15 años, así que ellas (en un futuro) y otras personas que se quieran incorporar pueden acogerse al Programa Talento que podría serles de mucha ayuda".