Vive Halloween en el SADUS

Comienzan los preparativos y festejos para celebrar uno de los días más terroríficos de año: Halloween. Una ocasión única para que los pequeños, y no tanto, puedan disfrutar de un día de entretenimiento y "sustos" en la mejor compañía.

De esta forma el Servicio de Actividades Deportivas de la US invita a todos los interesados a vivir esta fiesta con ellos el próximo jueves 28 de octubre a partir de las 17.30 horas. El CDU Los Bermejales abre sus puertas para una jornada de acceso gratuito para toda la familia y mucha diversión.

Concurso de disfraces y gritos, baile terrorífico, talleres de pintura de máscaras y muchas más actividades temáticas para que los usuarios habituales y los que deseen participar de esta jornada, encuentren un nuevo aliciente a su rutina deportiva diaria. La celebración de este particular 'Bosque encantado' tendrá lugar hasta las 20.00 horas.

En esta jornada podrán participar todos los niños y niñas del abono infantil, no siendo necesario que estén acompañados de un adulto, mientras que aquellos pequeños y pequeñas no usuarios al SADUS no podrán permanecer solos durante la jornada de fiesta.