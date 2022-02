Forma parte del equipo de tu centro para los Campeonatos Universitarios

La próxima semana se celebrarán las primeras preselecciones para formar parte de los equipos que representarán a los centros en las competiciones internas de la Universidad de Sevilla.

Se trata de competiciones celebradas a nivel de universidad, de manera que competirán unos centros contra otros, es decir, se enfrentarán las diferentes escuelas o facultades de la Universidad de Sevilla.

Las primeras preselecciones programadas son las siguientes: para formar el equipo de fútbol 11 de la Facultad de Medicina, la misma tendrá lugar en el CDU Los Bermejales el próximo jueves 10 de febrero de 19:30 a 20:30 horas. La preselección del equipo de voleibol masculino de la ETSI será el martes 8 de febrero de 16:00 a 17:30 horas en el Pabellón de Ramón y Cajal y, para formar parte del equipo de este mismo centro, pero para la disciplina de fútbol masculino, se deberá acudir a las instalaciones del CDU Los Bermejales el jueves 10 de febrero de 19:30 a 20:30 horas.

En el caso de la preselección para formar el equipo de fútbol 11 masculino de la Facultad de Farmacia, esta tendrá lugar el próximo martes 8 de febrero de 17:00 a 18:30 horas en el CDU Los Bermejales. La del equipo de fútbol sala masculino de la Facultad de Geografía e Historia será el jueves 10 de febrero de 17:00 a 18:30 en el Pabellón Ramón y Cajal. Y, por último, para formar el equipo femenino de voleibol de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología se deberá acudir a la preselección que tendrá lugar el próximo martes 8 de febrero de 16:00 a 17:30 horas en el Pabellón Ramón y Cajal.

Estas son las primeras preselecciones anunciadas para la próxima semana, no obstante, se podrán añadir algunas más o modificar las ya anunciadas, por ello, se recomienda a los participantes que confirmen con los gesteros de centro.

Además, se recuerda que, para poder realizar las pruebas de preselección no será necesario estar en disposición del pase de temporada o abono del SADUS, únicamente presentarse a las pruebas correspondientes al centro de estudios al que pertenece el estudiante de la US.