La broma de Aleix Espargaró y Purito Rodríguez hace arder las redes y acaban pidiendo perdón

El piloto de MotoGP Aleix Espargaró y el exciclista Joaquim 'Purito' Rodríguez se vieron envueltos en una polémica en las redes sociales en las últimas horas. En un vídeo que ha circulado como la pólvora se observa al motociclista grabando mientras va en coche en compañía del que fuera corredor del Katusha, que le acompaña en el asiento del conductor (ya que suelen entrenar juntos habitualmente).

"Juani, estamos haciendo cálculos. No entiendo cómo puede ser que ganemos tanta pasta trabajando menos días que los que tú tienes de vacaciones", afirma el piloto dirigiéndose a un supuesto amigo común mientras grababa el vídeo.

Tanto fue el revuelo que hasta Orbea pidió disculpas públicas: "En nombre de toda la cooperativa queremos desmarcarnos por completo del vídeo que se ha filtrado esta tarde de Aleix y Purito. Pedimos perdón a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas y tomaremos las medidas pertinentes dentro de nuestro reglamento interno. En Orbea trabajamos muy duro y consideramos el esfuerzo como un valor indiscutible de nuestra forma de entender este proyecto colectivo".

Purito también quiso aclarar el asunto en las propias redes. "Quisiera decir que por la parte que me toca me sabe muy mal que este vídeo sea juzgado como un pensamiento de una persona y no como una broma entre amigos que se escriben bromas en WhatsApp, es una conversación privada y así, sacada de su contexto, parece lo que no es. Por mi parte si alguien se ha sentido ofendido pido disculpas porque entiendo que si este vídeo te llega puedes pensar cualquier cosa. Dicho esto, respeto y acepto todas las opiniones", aseguró en la línea de lo que también hizo Espargaró vía redes sociales.