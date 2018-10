El termómetro de la 9ª jornada: suben y bajan

Termómetro de la novena jornada de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

- José Luis Morales: una nueva exhibición, en esta ocasión en un escenario con mayor repercusión como el estadio Santiago Bernabéu, impulsó al Levante a la segunda victoria de su historia en casa del Real Madrid y su tercer triunfo consecutivo de la temporada, para dar el salto a la zona noble de la clasificación. Con su velocidad instaló el nerviosismo en la zaga blanca y definió con calidad el tanto que rompió el choque. Llama con fuerza a la puerta de la selección, con suficientes méritos para ser una de las novedades de Luis Enrique en su próxima lista.

- Ter Stegen/Oblak: la victoria del Barcelona ante el Sevilla y el punto sacado por el Atlético de Madrid en el estadio de la Cerámica frente al Villarreal dejó como grandes protagonistas a los porteros por encima de los que marcaron. El recital de Ter Stegen y Oblak con paradas salvadoras, son una nueva demostración del nivel de dos de los mejores porteros del mundo.

- Borja Iglesias: su doblete al Huesca en El Alcoraz extiende la línea de un Espanyol que asalta la segunda posición de la clasificación catorce temporadas después. Borja está cumpliendo con las expectativas en su salto a la elite tras la apuesta del club 'periquito' en el traspaso más caro de su historia. Siempre en zona de peligro como matador, preparado para aprovechar cualquier balón y definiendo con calidad en el mano a mano, ya es con cuatro dianas el máximo artillero de la plantilla de Rubi.

- Sergio González: tiene a un recién ascendido como el Valladolid en puestos europeos, sexto clasificado tras frenar en seco al Real Betis en el Benito Villamarín. Aprovechó su ocasión y firme en defensa extiende una racha de cuatro victorias consecutivas que cambió la dinámica con la que comenzó la Liga. Está sacando lo mejor de sus futbolistas en un momento soñado.

-- BAJAN:

- Real Madrid: su crisis no tiene fin y cayó en el Santiago Bernabéu por primera vez esta temporada, con graves errores defensivos, sin fortuna, estrellando tres remates en los postes, con dos goles anulados y continuas llegadas sin acierto rematador. Julen Lopetegui no encuentra soluciones. Cambios en el once, retoques del sistema en pleno encuentro. Nada provoca la reacción de un equipo que no gana en cinco partidos, ha perdido los tres últimos y juega sin confianza.

- Leo Messi: decidió el partido por el liderato de LaLiga Santander con el Sevilla, con asistencia a Coutinho y un gran gol, antes de dejar en shock al barcelonismo con sus gestos de dolor. Una entrada del 'Mudo' Vázquez provocó una mala caída sobre su brazo derecho, que cedió. Se rompió el radio y será baja tres semanas. Será la gran ausencia del clásico del fútbol español y el Barcelona encara la difícil tarea de responder sin su líder durante tres semanas cargadas de partidos.

- Antonio Mohamed: el desplome del Celta de Vigo deja al entrenador argentino contra las cuerdas. Seis partidos sin vencer y el último con cierto aroma de final para su continuidad ante el Alavés. No vence desde el 1 de septiembre y ya tiene los puestos de descenso a solo dos puntos. El equipo gallego ha perdido sus señas de identidad de las últimas campañas.

- Delanteros del Valencia: la frase de Marcelino García Toral tras un nuevo empate de su equipo, el séptimo en nueve jornadas, señaló a todos sus jugadores de ataque: "entre los cuatro delanteros solo llevamos tres goles". Salvó al resto y en un gesto de sinceridad poco habitual, puso en la diana a sus puntas que dejan escapar oportunidades y se les ve poco frescos en movimientos para encontrar mejores acciones de gol. Deben reaccionar para que el Valencia abandone la zona baja y pelee por sus objetivos reales.