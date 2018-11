La bética Bea Parra, en representación de las jugadoras de la Liga Iberdrola

El primer Convenio Colectivo de Fútbol Femenino se ha estado retrasando demasiado, pero tras resolver ciertos desacuerdos se ha conseguido poner sobre la mesa. Las jugadoras quedan representadas por la centrocampista Bea Parra (Real Betis Féminas) y Raquel Gonzalo (club Olímpico de Madrid), quienes defenderán los propios intereses de las futbolistas.



AFE (Asociación de Futbolistas Profesionales), UGT y Futbolistas ON son los tres sindicatos involucrados en este proyecto que, tras varias disputas y una mediación en el SIMA, está comenzando a ir por el buen camino. La mesa negociadora del convenio colectido del fútbol femenino se ha conformado y las tres entidades anteriormente mencionadas podrán participar en las conversaciones con la ACFF (Asociación de Clubes de Fútbol Femenino).

Tras cuatro horas de reunión, patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo por el cual AFE tendrá tres plazas (ocupadas por el presidente, David Aganzo -quien no ha acudido al acto-, Jesule Barbadillo y Fe Robles), UGT y Futbolistas ON cuentan con otras dos (Beatriz Parra y Raquel Gonzalo).



La ACFF ha lanzado un comunicado informando de que este convenio colectivo se aplicará a los 16 clubes que militen en la Primera División. Aún queda mucho camino por recorrer, pero esto supone un gran avance hacia la profesionalización del fútbol femenino en España, que está viviendo cierta consolidación en los últimos tiempos.



Diferentes cuestiones a resolver

Los cimientos se están poniendo y el próximo 29 de noviembre la sede de LaLiga (Asociación de Clubes de Fútbol Femenino) acogerá otra reunión. Para los días 12 y 20 de diciembre están previstas otra dos citas donde se tratará de avanzar aún más un proyecto que cada vez está más cerca de ver la luz.



El próximo frente abierto que tienen los sindicatos es el de pactar las condiciones con los clubes de la Liga Iberdrola. Parece ser que AFE, UGT y Futbolistas ON coinciden en muchos aspectos. Entre otras cosas se buscará la fijación de un salario mínimo para las futbolistas (teniendo en cuenta que no todos los clubes cuentan con los mismos ingresos, por los que todos están de acuerdo en que no sea una suma desorbitada). Las condiciones laborales de las jugadoras es un tema muy importante (desplazamientos, entrenamientos...) a tratar, así como la conciliación de la vida familiar y someter a unos reconocimientos médicos específicos.



La lotería de la Liga Iberdrola

Hay otro acuerdo que busca reivindicar el fútbol femenino. LaLiga, Loterías y Apuestas del Estado y la ACFF han puesto en marcha un proyecto en el que cada jueves los décimos de la Lotería contarán con la imagen de uno de los escudos de los equipos que pertenecen a la máxima categoría del fútbol femenino en España. Para establecer un orden de aparición, se hará uso de la clasificación de cada equipo la temporada pasada. Es por ello que Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona serán los primeros en aparecer, mientras que a la EDF Logroño no la veremos hasta el 21 de febrero.



Según LaLiga, esto "supone un paso más en el crecimiento y aumento de la visibilidad del fútbol femenino tras la inclusión de partidos de Liga Iberdrola en la Quiniela durante la temporada pasada y viene a refrendar el firme compromiso de estas entidades con el desarrollo del fútbol femenino".