Altos niveles de cortisol en el Sevilla y el Betis

El Sánchez-Pizjuán prepara un juicio sumarísimo a Pablo Machín este jueves, en la ida de octavos de final de la Europa League, después de pedir su despido en numerosos foros ante la crisis de resultados del equipo. Algo similar sucedió el domingo en el Benito Villamarín. Los béticos recibieron al equipo con la 'escopeta cargada' de antemano y apenas tardaron 20 minutos en descargar toda su ira sobre el entrenador y los jugadores, que a partir de ese momento ya no lograron levantar cabeza.

Y no es casualidad. El cortisol está por las nubes en la capital andaluza y eso es un hándicap a tener en cuenta por el Sevilla y por el Betis, pues conseguir los objetivos marcados para esta temporada depende de ello. La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha demostrado, con un estudio publicado en 2017 sobre la dualidad psicofisiológica, que los futbolistas que sufren un exceso de presión liberan altas dosis de cortisol, conocida como 'la hormona del estrés', y que eso merma su rendimiento de una manera considerable.

Así lo explicó en su día, en unas declaraciones a varios medios, Manuel Jiménez, investigador en el Grupo sobre Tecnologías aplicadas a la Educación Física y profesor adjunto de la UNIR; responsable de un interesante estudio en el que colaboraron clubes de la Primera y la Segunda divisiones españolas, trabajo redifundido en redes sociales a propósito de lo ocurrido en el Villamarín en el Betis-Getafe.

"Hace años empecé a trabajar con un jugador de bádminton. Quería saber cómo el estrés perjudica a su rendimiento y, como resultado, encontré que cuando tenía unos altos niveles altos de cortisol, en el 63 por ciento de las ocasiones perdía el partido", explicó Jiménez, que después de estos primeros resultados se adentró en el mundo del fútbol, mucho más mediático y con asistencias de público mucho más masivas, lo que aumenta la presión y los niveles de estrés: "Si un futbolista tiene unos altos niveles de cortisol y, además, su indicador de testosterona está bajo, ese jugador está sufriendo una etapa de mucho estrés que condiciona negativamente sus prestaciones para al equipo. En un 75% de los casos, el jugador no rinde lo que se espera de él. Falla pases fáciles, no tiene punta de velocidad, se agota rápido, es superado con facilidad por su oponente, comete errores defensivos de principiante o no es capaz de ver portería por muy sencilla que sea la ocasión. Los jugadores hacen las cosas sin pensar. Si tiene estrés, piensa; si piensa, llega tarde y, cuando llega tarde, lo hace mal". Ni más ni menos que lo que les sucede al Sevilla y al Betis en este 2019.