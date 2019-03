Tiempo de Cuaresma para Machín y Setién

El sevillista Pablo Machín y el bético Quique Setién son los protagonistas de una jornada nefasta para los equipos hispalenses. Los dos técnicos centran todos los comentarios y pasan por sus cotas más bajas de popularidad desde que ocupan sus respectivos cargos, debido a rachas muy negativas de resultados agravadas, en ambos casos, por un bajón físico, vulgarización del juego, pérdida de la concentración defensiva y merma de su capacidad competitiva. Un calvario, a sólo 40 días de un derbi que puede resultar condenatorio.

Eso, si los dos logran superar esta Cuaresma que arranca mañana, Miércoles de Ceniza, y acaba el 18 de abril, cuatro días después del duelo fratricida en el Ramón Sánchez-Pizjuán previsto para el Domingo de Ramos (fecha y horario aún por confirmar); un plazo litúrgico que el soriano y el santanderino deberán aprovechar para purificar, iluminar y reforzar la preparación espiritual de sus equipos en pos de intentar recuperar la fe de sus fieles. Porque los ánimos están bastante caldeados.

Setién escuchó el domingo un sonoro "Quique, vete ya" que supera ya la categoría de anécdota, pues lo cantó un sector mayoritario del Benito Villamarín que ya iba calentito de casa, frustrado por decir adiós a dos competiciones en sólo siete días. Buenas pruebas de ello son que ya se le pitó en la previa, cuando se anunció por megafonía el nombre del técnico, y que sólo esperó 20 minutos para descargar toda su (quizás inoportuna) ira. Justo el tiempo que necesitó Cabrera para poner el 0-1.

Ese fue el sentir en el estadio. En redes sociales hay una mayor división de opiniones. Tras el triunfo del Getafe por 1-2, 'www.estadiodeportivo.com' pulsó la opinión de los béticos preguntando si estaban de acuerdo con los cánticos pidiendo el despido de Setién, cuestión a la que sólo un 53 por ciento de los participantes respondió afirmativamente. Además, únicamente un 57% aboga por echarle y un 44% se opone a esta drástica medida en el portal de ED.

Igual de criticado está Machín en Nervión. El de Gómara fue señalado como culpable de la derrota en casa del colista (la quinta seguida a domicilio y la décima sin vencer) por un 65 por ciento de los votantes en una encuesta de la web de ESTADIO, frente a un 35 por ciento que señala a los jugadores. Sin embargo, los partidarios de su cese apenas forman un 23%, frente al 77% que apuestan por seguir confiando en sus posibilidades.

Respaldados por sus clubes

Los dos entrenadores, al menos de momento, están respaldados por sus respectivos clubes, que también están en la diana de la crítica por algunos errores en las planificaciones. Si bien este diario ha podido confirmar que el área de fútbol nervionense está trabajando para estar preparado por si hubiese que tirar del 'plan B', e incluso ha mantenido conversaciones informales en ese sentido con dos técnicos, el sentir a día de hoy es que este proyecto merece confianza y que esta preocupación, aunque está justificada, es desmesurada.

Muy similar es el sentir actual en Heliópolis, dónde a día de hoy la confianza en Setién y en esta hoja de ruta tan ilusionante hasta hace 11 días son máximas. Así lo confirmó en rueda de prensa el entrenador del Betis, que dijo que acata la opinión de la grada pero no se siente en la cuerda floja. "Yo no temo por mi puesto. Tengo conversaciones permanentemente con los dirigentes y entiendo que no. Con esta manera de jugar llegamos a unas semifinales de la Copa y estamos a seis puntos de la Champions. Entiendo que me critiquen y que me digan que me vaya. Lo único que me queda es seguir trabajando para revertir la situación. Anímicamente estoy afectado, pero ya he superado situaciones complicadas", manifestaba el técnico verdiblanco tras caer ante los azulones.

Calendario previo al derbi

Lo que tiene por delante el Betis para levantarse antes de visitar al Sevilla, ya con sólo un partido a la semana, son los duelos ante Celta, Rayo y Real Sociedad, a domicilio, y ante Barcelona y Villarreal, en casa. Es decir, un competidor europeo, el líder y tres clubes que se juegan la vida.

Machín, tras perder en Huesca, admitió que, "sin duda, la actual situación del Sevilla es la más delicada" desde que en verano se hizo cargo del equipo y que "los números actuales no son normales". "No puede ser que nos tiren tan pocas veces y nos metan tantos goles. No podemos dar una sensación de ser endebles durante tantos minutos, eso hay que mejorarlo. El vestuario está muy dolido, eso me demuestra que la gente está implicada. No queda otra que levantarnos y seguir porque tenemos la Europa League a la vuelta de la esquina", manifestó.

El Sevilla afronta esta semana la eliminatoria de octavos de la Europa League ante el Slavia de Praga, recibiendo entre medias a la Real Sociedad para tratar de volver a la 'zona Champions', lugar donde ha vivido en 21 de las 26 jornadas disputadas hasta la fecha y que ahora ve a cinco puntos. Y gracias, ya que la derrota de los donostiarras y la del Betis les permitió seguir una semana más en zona europea. Eso sí, todo pende de un hilo, con sólo cuatro puntos de distancia entre el sexto puesto del Sevilla (37) y el décimo tercero que ocupa el Espanyol (33). Confiando en el añadido de estar en los cuartos de la Europa League, los nervionenses deberán recibir también a otros dos rivales directos, Valencia y Alavés, y visitar a Espanyol y Valladolid.

Es decir, que esta Cuaresma tan particular para Pablo Machín y Quique Setién, marcada por un derbi que puede dictar sentencia, se presenta intensa para las dos mitades de Sevilla. Y con los dos entrenadores jugándose la papeleta de sitio. Se avecinan días de penitencia y pasión en la capital andaluza. Ya huele.