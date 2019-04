Aprendices lejos de la capital hispalense

Joaquín Caparrós y Quique Setién se verán las caras este sábado en el Sánchez-Pizjuán con el aval de sus buenos números en los derbis hispalenses.

El cántabro no conoce la derrota en sus tres derbis y ganó en su única visita a la 'Bombonera' de Nervión, donde tampoco ha perdido nunca el utrerano, que sólo ha caído una vez en once duelos. Unos grandes registros en la capital hispalense que, sin embargo, no son denominador común cuando se hace referencia a los duelos cainitas que uno y otro entrenador han disputado a lo largo de sus carreras en los banquillos de otros clubes. Y es que lejos de Nervión y Heliópolis a ninguno de los dos se le ha dado especialmente bien este tipo de enfrentamientos en los que Setién, eso sí, tiene bastante menos trayectoria que Caparrós, algo, por otro lado, normal, teniendo en cuenta que el de Utrera ha superado ya los 500 partidos en Primera división como entrenador.

En la élite, Caparrós, quien actualmente afronta su tercera etapa al frente del plantel sevillista, ha tenido oportunidad de jugar duelos fraternales de la talla del O Noso Derbi, o lo que es lo mismo, el derbi gallego entre el Deportivo y el Celta de Vigo, cuyo bagaje es bastante pobre, habiendo perdido tres de los cuatro que disputó como técnico del Depor en las dos temporadas que estuvo al frente del banquillo coruñés (05/06 y 06/07). Su único triunfo, eso sí, fue en su estreno, y por todo lo alto: 0-3 en Balaídos con goles de Capdevila, Valerón y Tristán. Más equilibrados, sin embargo, son sus números en lo que se refiere al derbi vasco, pues sólo pudo disfrutar de dos de ellos, los correspondientes a la 10/11, a pesar de que se llevara cuatro cursos al frente del Athletic Club, pues los tres primeros coincidieron con las únicas temporadas que la Real ha militado en Segunda en todo el siglo XXI. Una derrota, por 2-0 en su debut en este tipo de derbi, y una victoria por 2-1 en San Mamés. Justo lo mismo que años después con el Levante, cuando, tras pasar por un Mallorca con el que no pudo experimentar ningún tipo de enfrentamiento similar, consiguió vencer por 2-0 en casa ante el Valencia, después de que en Mestalla, en el penúltimo partido de la primera vuelta, hubiera caído por 2-Con el Granada, al que dirigió en 22 encuentros durante la 14/15, cayó por 2-1 ante el Málaga en el conocido como derbi de Andalucía oriental, un duelo con cierta tradición histórica que los costasoleños, hoy día, prefieren desterrar, emparejándose con un Sevilla al que toman como villano particular a la hora de hablar de derbi, aunque en Nervión sólo reconozcan como tal al que juegan contra su eterno rival, el Betis. Su última experiencia en España, al margen del Sevilla, fueron ocho partidos al frente de Osasuna, con el que tampoco tuvo ocasión de afrontar el navarro-aragonés ante el Zaragoza; entre otras cosas, porque los maños estaban en Segunda división. En sus dos experiencias en el extranjero, Caparrós no tuvo ocasión de experimentar ningún tipo de duelo de máxima rivalidad, al carecer el Neuchatel suizo de esa tradición y al ponerse en Qatar al frente del Al Ahli, siendo calificado allí como clásico el duelo entre el Al Sadd y Al Rayyan. Antes de dar el salto a la máxima competición, eso sí, tuvo la oportunidad de vivir a menor escala algunos duelos de rivalidad regional y local con el Recreativo: dos derrotas contra el Sevilla en Segunda en la 98/99 y tres victorias y una derrota contra el Isla Cristina, entre Segunda B y Copa.

Setién, a diferencia de Caparrós, en lo que a currículum de derbis se refiere lejos del banquillo verdiblanco es mucho menos extenso, aunque no más exitoso. Con el Racing, en su primera experiencia en Segunda, careció de esa oportunidad, siendo en la 03/04, con el Poli Ejido, cuando se estrenaría en algo similar; un duelo frente al Almería que se saldó con una derrota por 3-1. Curioso, eso sí, fue el derbi que disputó con el mítico Logroñés en la 07/08, consiguiendo un empate a uno en Las Gaunas ante el también desparecido Logroñés CF. Con el Lugo, en el que estuvo seis temporadas, tres en Segunda B y otras tres en la Categoría de Plata, tampoco se alzó con una victoria, cayendo por 2-0 ante el Racing de Ferrol y firmando dos empates ante un Deportivo que tuvo que acostumbrarse a éste en Segunda, al no poder medirse al Celta. Una trayectoria en partidos de alto voltaje que, como los números demuestran, ha sabido enmendar Setién en el banquillo verdiblanco, con dos victorias y un empate ante el Sevilla, pudiendo convertirse en el primer técnico de ambos equipos que alcanza sus primeros cuatro derbis hispalenses sin conocer la derrota; actualmente, con tres, comparte el citado privilegio con Luis Miró, quien hizo lo propio como técnico sevillista entre la 59/60 y la 60/61.