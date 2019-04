El Sevilla-Betis, primer capítulo de Derby Explorer

Yannick Taleb y Vincent Serrano se han lanzado a recorrer el mundo para realizar una serie documental sobre los derbis más interesantes de todo el orbe. Y el Sevilla FC-Betis será el primer capítulo de una serie que les llevará a Rosario (Argentina), La Paz (Bolivia), Armenia o Tailandia en la búsqueda de los partidos más especiales.

¿Por qué el derbi? "Porque Sevilla es una ciudad especial. Aquí no encuentras gente del Madrid o del Barcelona. Son todos del Sevilla y el Betis. Y queríamos darlo a conocer. No vamos a cubrir los derbis más conocidos, queremos los desconocidos. En Rosario pasa como aquí, que no hay hinchas de River y Boca, son de Rosario o Newell's. En La Paz se juega el derbi a más altura del mundo", cuentan los dos aventureros sobre el inicio de su aventura.

Equipados con su indumentaria de Derby Explorer (@derbyexplorer en Instagram y Facebook), Vicen lleva el '9' a su espalda, mientras que Yann porta el '6'. El portero titular del Olympique de Lyon, Anthony Lopes, y Loic Perrin, capitan del Saint-Etienne, son los padrinos de honor del proyecto. "El proyecto les gusto mucho porque ellos son jugadores y hinchas de sus clubes respectivos. Tienen la cultura derbi en la sangre". Derby Explorer comienza su aventura en Sevilla con uno de los derbis más especiales del planeta.