El pique del derbi, con nocturnidad y alevosía

"Me siento muy feliz. Por los futbolistas y por nuestra gente. Esto es el Sevilla, esto es Sevilla y aquí hay que mamar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Esto es espectacular. Sabíamos que teníamos la espina del resultado anterior. Sabíamos que al entrenador visitante se le daban bien los derbis, pero, gracias a Dios, a mí también se me dan bastante bien (...) En Semana Santa, en nuestra ciudad, a nuestra gente sevillista se nos va a ver el capirote... ése es sevillista, ése es sevillista. Ése no es sevillista, ése no... Seguro. Porque es así. Si fuera al revés, el capirote agachadito lo llevaríamos nosotros y no hay más tutía", apuntaba en rueda de prensa un Joaquín Caparrós que, hasta entonces, había sido comedido en su análisis y al referirse a los insultos de un sector del beticismo durante el derbi femenino (condenados por el presidente bético, Ángel Haro) durante su intervención en la radio oficial del club y en la televisión que retransmitió el encuentro, pero que se encendió con nocturnidad y alevosía al ser informado de que Setién presumía de haber encerrado 25 minutos en su área al Sevilla: "El fútbol son los resultados, amigo. Han tenido más la posesión y tal, pero el Sevilla es el que ha tenido la eficacia. Llorar no tiene sentido".

Igualmente, Pablo Sarabia entró al trapo en zona mixta, después de unas declaraciones correctas y neutras en beIN LaLiga, cuando fue cuestionado acerca de que esa noche no habría chiste de Joaquín, en alusión al vídeo de "Apraga la luz", bromeando sobre la eliminación nervionense de la UEL ante el Slavia: "No, no creo que haya. Como equipo no debemos entrar en esas cosas. Eso es totalmente extradeportivo, y creo que sobra. Esas palabras sobraron en su día, y nosotros no nos vamos a rebajar a ese nivel, porque nos pondríamos a su talla".