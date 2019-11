Las 5 claves de la jornada

La remontada con bronca del madridismo a Gareth Bale, el Barcelona vence sin convencer en Butarque, las siete vidas de Rubi, el regreso del verdadero Iago Aspas y Kodro derriba el muro de su antigua casa, son las cinco claves de la decimocuarta jornada de LaLiga Santander.

1. Remontada y bronca

El Real Madrid extendió sus buenas sensaciones remontando a la Real Sociedad en una fecha siempre compleja, tras parón por jornadas de selecciones. La ola de optimismo que asoma por el Santiago Bernabéu según ha ido creciendo en el equipo Eden Hazard, se transformó en polémica de una noche que quedará marcada para siempre. El regreso de Gareth Bale dejó el recibimiento más hostil que se esperaba. Nunca hubo tantos minutos seguidos de silbidos y tan unánimes del madridismo hacia uno de sus jugadores en su estadio. El galés vive en su mundo, se aisló de todo y firmó grandes minutos para participar en la sentencia del duelo, pero su afición le demostró que no permite a nadie comportamientos como los que ha tenido desde su última lesión.

2. El Barcelona vence pero no convence

Se salvó ante el colista gracias al balón parado, remontando en el estadio de Butarque con dos acciones que pasaron la peor factura a un Leganés hundido en la clasificación y con graves errores de concentración por corregir si quiere cambiar su rumbo. Por sexto partido inició perdiendo, una muestra de debilidad inesperada. El testarazo a placer de Luis Suárez y el gol de la remontada de Arturo Vidal mantienen en lo más alto de la clasificación a un Barcelona que vence pero no convence. Una cita más en la que su tridente no carbura, con Griezmann perdonando y alejado de su verdadera imagen. Sin brillantez pero volviendo a ganar de visitante tras el desplome en la visita al Levante. Su siguiente examen será más exigente. O mejora su nivel o tendrá problemas en el Wanda Metropolitano.

3. Las siete vidas de Rubi

Se ha acostumbrado a vivir en el alambre, camino del matadero como él mismo describió la situación que desde hace un tiempo experimenta en el Real Betis. En el minuto 94 ganó una nueva vida gracias al gol de Sergio Canales de falta, con el que los béticos derrotó al Valencia. Su equipo sigue alejado de su objetivo, no convence con su juego, ganó su cuarto partido en catorce jornadas, pero el balance de sus últimos cuatro encuentros deja siete puntos de doce posibles ante rivales como Celta, Real Madrid, Sevilla y Valencia. Convertido en un superviviente del banquillo, Rubi se ha ganado unas jornadas más de estabilidad que deben servir para relanzar una temporada de sobresaltos.

4. El regreso del verdadero Iago Aspas

El momento de inestabilidad y falta de confianza del Celta de Vigo ha afectado a Iago Aspas. Llevaba solo dos tantos en una temporada que provocó que se alejase de la selección española. Su equipo necesitaba el regreso de su referente y el momento llegó en el estadio de la Cerámica. El primer triunfo lejos de Balaídos del curso, que no saca del descenso al equipo vigués pero resucita la confianza perdida, dejó dos goles de un 9 al que le sobra calidad y personalidad para echarse a su equipo a las espaldas y provocar la reacción. El Celta estrena casillero de alegrías lejos de Balaídos y su nuevo técnico, Óscar García, saborea su primer triunfo en un momento que quiere que se convierta en punto de inflexión.

5. Kodro derriba el muro de su antigua casa

No tenía protagonismo en el Athletic Club. Pasaba por malos momentos con solo dos minutos de juego en todo lo que ha transcurrido de Liga. El fútbol le tenía reservado a Kenan Kodro la alegría más grande en el único estadio donde no podría disfrutarla. Al fin tuvo una parte entera para reivindicarse y fue el encargado de dar el primer triunfo lejos de San Mamés al Athletic. En la que fue su casa, ante el equipo que siente que le hizo futbolista profesional, derribando el muro de El Sadar donde Osasuna no caía en 31 partidos. Destrozó un récord mostrando su calidad dentro del área con un control con un pie y definición con el otro. Pidió más protagonismo a Gaizka Garitano.