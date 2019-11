Las frases de Robert Moreno

Éstas son las frases más destacadas de la comparecencia de Robert Moreno en Barcelona:

- "Es un momento muy desagradable para mí y no es lo que hubiese querido".

- "No voy a dar una rueda de prensa porque si lo hiciera, acabaría haciendo reproches, y eso no lo voy a hacer".

- "Quiero ofrecer todos los datos después de que ayer se me atacara de forma personal y se me etiquetase con algo injusto y que creo que no soy".

- "Doy mi versión porque en este puzzle están las piezas de la otra parte, pero faltan mis piezas".

- "Agradecer a Luis Enrique por los nueve años, en los que he aprendido muchísimo, al staff, también, también a los jugadores que antes y durante me han estado dando las gracias por los meses que han pasado conmigo y lo han hecho en privado".

- "El 19 de junio pasado, en mi presentación, tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique de seguir en la selección, el presidente de la Federación (Luis Rubiales) nos reunió a mí y a mi staff para decirnos que yo iba a ser el seleccionador, que era mi proyecto".

- "En aquel momento me explicó que firmaba un contrato que tenía que durar hasta después de la Eurocopa, pero no dije que si hasta que a través de Joaquín (Valdés, psicólogo del staff de Luis Enrique) tuve el Ok de Luis. También para aquello se le pidió permiso".

- "Nadie sabía cuánto iba a durar la situación de Luis Enrique en aquel momento, pero todos sabíamos que si había una posibilidad de que él volviese, era estando nosotros. A mi me tocó dar el paso al frente y lo hice".

- "No se le escapa a nadie que si yo no hubiera seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador".

- "Antes de la reunión del 12 de septiembre, tuve otro encuentro con Luis Enrique, un encuentro antes de la primera concentración. En ese encuentro me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquier en su posición hubiese hecho lo mismo, que estaba contento por como lo estaba haciendo y que se sentía orgulloso de mí".

- "Una semana después de la concentración, decidí verle, le pedí una reunión. Una reunión en la que quería expresarle mi cariño, darle un abrazo y transmitirle mi apoyo. Pero durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en rueda de prensa que estaba dispuesto a dar un paso al lado en el caso de que él quisiera volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona".

- "Mi sorpresa fue la respuesta: "Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Con el resto del staff, sí". Y este dato me parece muy importante".

- "Me quedé en estado de shock, me fui. Nada más salir se lo hice saber a todo el staff. Todo el staff, que sigue con él, ha estado al corriente de todas las decisiones que he tomado. No he tomado ninguna decisión sin consultarlo con ellos y sin su apoyo".

- "Estuvimos una semana, diez días destrozados. Preguntándome qué había hecho mal para que Luis Enrique no quisiera contar más conmigo. Tuvimos la intención de llamarle en muchos momentos y preguntarle: ¿Qué ha pasado Luis? Eran momentos difíciles y no lo hicimos".

- "De ahí pasamos a la primera vez que yo supe que Luis Enrique quería volver a la selección. Fue en la rueda de prensa posterior a la rueda de prensa de Cádiz y no supe, lo empecé a intuir por las preguntas que me hicísteis".

- "Esos dos días fueron muy duros y los viví con Joaquim, con Rafel y con Jesús como pudimos, intentando ser profesionales y preparar el partido que venía después".

- "Creo que hasta ese momento cumplimos como staff con lo que se nos había encomendado".

- "En la situación que detecto que Luis Enrique quiere volver a la selección, o lo intuyo, creo que vuelvo a demostrar que soy fiel y como os explicaron el otro día el presidente (Rubiales) y Molina, envié un mensaje en el que sabiendo que mi presencia no era agradable para Luis en su vuelta, les digo vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque quiero negociar mi salida porque no quiero ser un impedimento".

- "Hasta ese momento cumplí con mi palabra y fui fiel. A día de hoy, soy sincero, no sé por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. No lo sé ni me queda claro después de lo que dijo ayer".

- "Creo que me etiquetó con dos cosas que son muy feas y que no me merezco".

- "Creo que pasarán los años y seguiré sin saberlo".

- "Soy el primero que se alegra que Luis Enrique tenga ganas de volver a entrenar, el primero de que con este staff pueda ganar la Eurocopa y repetir los éxitos que se merece España".

- "A partir de ahora continuo con la carrera de primer entrenador que he iniciado, tengo mucha ilusión , tengo muchas ganas de volver al terreno de juego, de dirigir entrenamientos, de dirigir a un equipo, de dar charlas, de tomar elecciones, de dar ruedas de prensa... Mi pasión ha sido siempre ser entrenador, no lo he escondido, lo he dicho desde el primer día, de alguien que empezó muy abajo y ha podido llegar muy arriba".