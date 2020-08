"Humillación", "Vergüenza", "Fin de ciclo".... No se habla de otra cosa en todo el mundo

"Humillación", "Vergüenza", "Fin de ciclo".... No se habla de otra cosa en todo el mundo

La unanimidad es absoluta en este festivo sábado. No se habla de otra cosa a lo largo y ancho de la geografía mundial. Todas las portadas deportivas de este 15 de agosto recogen la humillación sin precedentes que el Barcelona sufrió en la noche del viernes a manos del Bayern de Múnich, que le dejó fuera de las semifinales de la Champions League con un arrollador despliegue ofensivo y una apabullante superioridad física que hacen que el sonrojante 2-8 final incluso se le antoje corto a un cuadro germano que nunca levantó el pie del acelerador y buscó ahondar en la herida culé.

"Humillación", "Vergüenza", "Fin de ciclo vergonzoso", "Humillación histórica", "Se acabó"... Estos son sólo algunos de los titulares que recogen las principales portadas deportivas sobre el indiscutible tema del día y, probablemente, de muchas semanas, ya que el gigantesco fracaso del Barça amenaza con provocar un devastador terremoto en el Camp Nou, con Messi amenazando con irse, Piqué exigiendo cambios inmediatos y con Setién con las maletas hechas después de que el Bayern aplastase sus escasas opciones de continuar en el cargo. Ya suena Pochettino.

Al margen del sonoro batacazo azulgrana, la Champions es noticia por el Lyon-Manchester City (verdugo del Real Madrid) que se disputa esta noche y por la resaca de la eliminación del Atlético de Madrid ante el Leipzig, con Cerezo poniendo a Simeone como indiscutible cabeza de cualquier proyecto rojiblanco, lo que deja al Sevilla FC como el único representante español en unas semifinales de las competiciones europeas. Con la Europa League entre ceja y ceja, el club nervionense trabaja también en el futuro y tiene el nombre de Mattia de Sciglio como candidato a reforzar los laterales del equipo de Lopetegui.

También es noticia el Betis, que parece abonado al sobresalto y que no ha podido comenzar con peor pie su pretemporada en Marbella, donde no pudo viajar Loren Morón por dar positivo en coronavirus; caso al que ayer se unieron los de otros dos miembros de la expedición verdiblanca. Por el momento, la entidad no ha querido hacer públicos los nombres de los afectados; pero sí aclara que están asintomáticos y en buen estado de salud.

Repasa cómo llega hoy la prensa deportiva en esta galería elaborada por ESTADIO.