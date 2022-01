Mendilibar desvela que no sabe si el Betis-Alavés será "en La Cartuja" o a "puerta cerrada"

El Betis y el Benito Villamarín han sido noticia el fin de semana. Tanto, que lo sucedido el sábado quitó mucho protagonismo a la final de la Supercopa en los medios nacionales. Y apenas 48 horas despyés llega el Alavés, al mismo recinto y ante la misma afición. Y, como era lógico, al técnico del conjunto vitoriano le preguntaban qué cree que se iba a encontrar en Sevilla.

Ante esto, José Luis Mendilibar salía a defender al Betis y a una afición que considera ejemplar, pero desvelaba que el partido podría jugarse en otro terreno o a puerta cerrada por todo lo ocurrido en el derbi.

"No podemos juzgar a una afición por un individuo. No sé si dará tiempo a los comités a reunirse y tampoco sabemos si jugaremos en el Villamarín a puerta abierta o cerrada, o si será en La Cartuja. Jugaremos donde nos digan y como nos digan. Iremos a Sevilla a ganar, tenemos que ir con la idea de hacer las cosas bien", señalaba el entrenador vasco, que sólo tenía palabras de elogio para su rival.

"El Betis tiene mucho talento y virtudes en su juego, por eso están vivos en las tres competiciones y tienen una buena posición en la tabla", afirmaba. No obstante, no sabe cómo les afectará todo lo vivido en la Copa. "No sé si todo lo que ha pasado en las 48 horas les viene bien o mal. Estarán pensando ya en nosotros y olvidar el partido contra el Sevilla. Seguro que saldrán a competir y veremos al mejor Betis contra nosotros", asegura.

Y elogiaba el juego bético. "Ellos tratan de salir jugando desde atrás, los extremos se meten por dentro y las bandas las ocupan los laterales. Cuando reciben, conducen muy rápido y te hacen mucho daño. Tienen muchas cosas buenas porque también pueden jugar largo y contragolpean bien. Aunque es verdad que a veces les cuesta defender. (...) Hay que vigilarlos a todos de cerca, no solo a alguno en particular porque hay mucho talento. Si tenemos que defender mucho en nuestra área tendremos más dificultades", comentó.

Mendilibar, por otro lado, prefirió centrarse en su equipo, que llega con algunas bajas. En este sentido, confirmó la de Ximo Navarro por lesión, la de Lejeune por sanción y la de Tenaglia. Sobre este último fichaje señaló que "lleva un mes sin competir, le hace falta un poco más de entrenamiento para que se vaya acostumbrando a sus compañeros y a lo que yo le pido".

Si estará ante el Betis Pere Pons, recuperado de un esguince de rodilla. "Es el único que no ha tenido el problema del Covid. Ha entrenado bastante a parte y los últimos tres días lo he visto bien y va a entrar en la convocatoria", aclaraba.

Precisamente, el Covid parece que va a dejar de ser definitivamente un problema para ellos. "Creo que todos los jugadores, menos uno, han pasado el Covid. En ese sentido estamos bastante tranquilos. Saúl y Guidetti han sido los últimos en ser negativos y son los que menos han entrenado, pero el resto están disponibles", indicó.