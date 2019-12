Unai López: "El Betis tiene buenos jugadores, pero vamos con muchas ganas"

El jugador del Athletic Club Unai López admitió que, si bien miran "lo justo" la clasificación de LaLiga, donde el equipo rojiblanco es quinto, "verse arriba es un orgullo" y matizó que "todavía quedan muchos partidos" y que en el vestuario saben que "esto va del día a día".

"Estamos contentos y orgullosos pero ahora lo que toca es ir a Sevilla -para enfrentase el domingo al Real Betis- y salir a muerte a por los tres puntos", recalcó el centrocampista rojiblanco en la rueda de prensa que ofreció este viernes después de la sesión a puerta cerrada dirigida por Gaizka Garitano.

López confía en mantener en el Benito Villamarín la "dinámica" que les llevó a lograr en Pamplona hace dos semanas su primera victoria de la temporada lejos de San Mamés ante un rival con jugadores "muy buenos" y "una calidad individual muy grande".

"Tendremos que saber sufrir. Habrá que estar cien por cien concentrados para sacar los tres puntos, sino será muy difícil. Cuando la dinámica es buena el ambiente es diferente, pero dentro del vestuario sabemos que estar tranquilos y seguir trabajando igual", reflexionó.

"Vamos con muchas ganas a Sevilla. Este equipo siempre está predispuesto para ir a la guerra a donde sea", incidió Unai López.

Por otro lado, a nivel personal el futbolista donostiarra se mostró "contento" del rendimiento que viene ofreciendo este curso, en el que se ha afianzado como titular, después de haber pasado una temporada como la pasada "dura"

"Estoy contento, viviendo el presente e intentando ponerle difíciles las cosas a Gaizka (Garitano) para que cuente conmigo. Sé lo toca. Hay que defender, correr, pelear y estoy dispuesto porque sé que es importante para el equipo. Lo más importante es el equipo y hacer el máximo para ayudar", explicó.

Le restó además importancia al hecho de que aún no se haya estrenado como goleador con la camiseta del Athletic. "No es algo que me quite el sueño, ya llegará, Me hace ilusión, pero lo importante es que el equipo gana. No le doy mas importancia", concluyó.