Iñigo Martínez teme a un Sevilla 'enrabietado'

Iñigo Martínez subrayó que, después de encadenar siete jornadas sin ganar, ha llegado el momento de "dar un golpe sobre la mesa" para no descolgarse de la pelea por los puestos europeos logrando la victoria frente al Sevilla FC.

"Nos está costando coger una buena racha. Ves que los demás avanzan y tú te estás quedando y hay que dar un golpe en la mesa. Tenemos que hacer un fortín de San Mamés y contra el Sevilla FC tenemos la oportunidad de hacer un buen partido y ganar", señaló el defensa internacional del Athletic Club.

El central admitió que en el vestuario son "conscientes" de que el gran hándicap del equipo es su escasa eficacia en ataque, pero aseguró que mantienen la "tranquilidad" y añadió que confía "plenamente" en los delanteros.

"Somos conscientes de que no estamos finos de cara a gol, pero ellos siguen trabajando y se quedan muchos entrenos para afinar la puntería. Tenemos grandes delanteros que nos dan mucho y nos seguirán dando. Este equipo nunca baja los brazos y el día que ganemos un partido todo será distinto", incidió.

Para Martínez, "la mejor manera de que cambie" esta inercia es "insistiendo" y recalcó que la responsabilidad "es de todos", tanto atacantes como defensa o centrocampistas. "Unas veces fallan unos y otras, otros. El fútbol es un deporte colectivo y cuando vienen malas rachas es culpa de todos. Hay un buen grupo, un grandísimo entrenador y un cuerpo técnico inmejorable. En cuanto ganemos un partido cambiará e iremos hacia arriba", insistió.

La primera oportunidad para revertir esa dinámica, de cinco empate y dos derrotas en las siete últimas fechas, será ante un "gran equipo" como el Sevilla y que "vendrá a por todas" a San Mamés después de haber quedado eliminado de la Liga de Campeones.

"El equipo está tranquilo sabiendo que hay cosas que mejorar y otras que hay que dejar de hacer. Exigencia máxima cada uno consigo mismo, sabiendo que esto es colectivo y que ganamos y perdemos todos. Es momento de estar unidos y arrimar el hombro. La afición creo que confía en nosotros y eso nos ayuda más", reflexionó,

Por otro lado, cuestionado sobre si el papel de los equipos españoles en Europa evidencia que LaLiga "ha bajado" su nivel el vizcaíno "no sabría decirlo", aunque sí considera que "sí se ha igualado más" y eso hace "más bonita" la competición. "Antes ibas al Bernabéu o al Camp Nou a ver si no te metían seis y ahora no pierden de milagro. Es lo bonito del fútbol, que puedas competir en cualquier estadio. Se empieza a ver todo de otra forma y yo personalmente disfruto más que antes", aseguró Iñigo Martínez.