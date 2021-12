Unai Simón, sobre su futuro y la situación del Athletic antes de recibir al Betis

El portero internacional Unai Simón subrayó su deseo de permanecer en el Athletic Club y recalcó que se quedará en Bilbao "siempre que el Athletic quiera" que siga en el equipo, con el que tiene contrato hasta 2025.

"Esta respuesta la he dado muchas veces. Siempre que el Athletic quiera que esté aquí, me voy a quedar. Le debo la vida que tengo al Athletic y se lo quiero agradecer de la mejor manera posible que es defendiendo la portería de San Mamés todos los partidos", recalcó el guardameta en Lezama, donde también analizó el mal momento del equipo antes de vérselas con el Real Betis.

En este sentido, Simón asume que con la racha de ocho jornadas sin ganar que acumula el Athletic "es normal que alguno se pueda impacientar", aunque considera que "lo preocupante sería meter un gol llegando una vez" porque "tarde o temprano el fútbol te da los resultados que te tiene que dar".

"El otro día contra el segundo -el Sevilla- fue un asedio y no conseguimos gol, pero se vieron las ganas y la ambición del equipo. Tiene que haber un poco de paciencia porque este equipo tiene unas ganas terribles de demostrar que merece la pena apoyarle", afirmó.

En este sentido, a nivel colectivo aseguró no sentir "frustración" por el hecho de que la solidez defensiva que demuestra el conjunto rojiblanco no se complemente con una mayor eficacia en el área rival y aseguró que son "un equipo para defender y atacar, para lo bueno y para lo malo".

"Somos de los equipos que más ocasiones genera, aunque eso no te da de comer. Necesitas goles. Pero lo más difícil es lo que hacemos. Nos queda esa última acción y la plantilla lo sabe. Es cuestión de insistir porque con esta actitud seguro que acabarán entrando. Cuando metamos el primero, esto dará la vuelta, seguro", recalcó.

Por otro lado, Simón aseguró que después de "cerrar el ciclo" tras la exigente campaña anterior después de su participación en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos tanto "mental como físicamente" se encuentra "muy bien" y rechazó, además, que su destacada labor este curso le convierta en un "pilar" de la plantilla.

"Aquí no hay un líder ni una persona que va tirando únicamente del carro. Aquí tiramos todos y tratamos de poner nuestro granito de arena. De eso se trata, de sumar para el equipo", subrayó el alavés, quien reconoció que sus experiencias internacionales le han ayudado a "estar con más seguridad en la portería" del Athletic.

"Cuando tienes experiencias que te marcan, personal y deportivamente, te hacen mejorar. De las tres temporadas en las que he empezado jugando es la que mejores números tengo, pero también son sensaciones. Me encuentro bastante cómodo en el campo y entiendo bien la lectura que plantea el mister", explicó.

Señaló además que la clave para conseguir ser titular tanto en el Athletic como en la selección, con estilos de juego diferentes, es "adaptarse a la idea de cada entrenador". "Me resulta más fácil un juego más directo como es el del Athletic, pero si quiero jugar en la selección tengo que jugar de la manera que me pide Luis Enrique. Hago las cosas que me pide el entrenador en cada momento", incidió.