Alkorta saca pecho por su labor en Lezama

Dejan "el listón muy alto", asegura el actual director deportivo del Athletic Club

"Nuestro legado es el tipo de jugador que queríamos que llegara al primer equipo y que ha llegado, un jugador talentoso y con corazón", ha indicado Rafael Alkorta, director deportivo del Athletic Club, durante una rueda de prensa que ha ofrecido junto a su adjunto Antoni Ayarza y Antoni Bombín, responsable de Metodología de fútbol base. Una puesta en escena en la que han hecho balance de los tres años y medios en los que han estado al frente de la academia rojiblanca.

Al respecto, Alkorta aseguró que cuando el equipo que encabeza abandone la entidad tras las elecciones a la presidencia del próximo 24 de junio habrán dejado "el listón muy alto" a sus sucesores en lo que a la labor de formación en Lezama se refiere.

"Hemos conseguido que la mayoría entendiera lo que hay que ser para jugar en el Athletic, talento y mentalidad", incidió el director deportivo rojiblanco, después de que Ayarza recordara que han sido doce los canteranos que debutaron en esta etapa en el primer equipo, de los cuales once permanecen en la primera plantilla.

Alkorta admitió también que desde que asumieron la responsabilidad de la mano de Aitor Elizegi, en diciembre de 2018, "el tiempo ha pasado rápido" y considera que los proyectos para Lezama deberían tener "una continuidad mínima de ocho años", más allá de los cambios directivos.

En esa misma línea, el actual director deportivo del Athletic Club desveló también que "dos de los tres" precandidatos a la presidencia "se han acercado para interesarse y tener buena información" de su trabajo, aunque no quiso revelar sus nombres.

En lo que respecta a los canteranos que harán la pretemporada con el primer equipo o la posible incorporación de Gorka Guruzeta son aspectos que, según dijo, dependerán de la próxima dirección deportiva: "Es una decisión del próximo entrenador y director deportivo. En ese proceso ya no tengo nada que decir. Y sobre Guruzeta a mí no me compete. Ha hecho un gran año y podría volver perfectamente. He dado mi informe y el siguiente será el que decida".

También defendió Alkorta su trabajo en dos de los asuntos que han tratado los precandidatos en los primeros días de campaña, la digitalización y los contratos por objetivos de los futbolistas del primer equipo: "El club está en la vanguardia de todo, no solo de infraestructuras. En tecnología estamos en una buena situación".

Ayarza, por su parte, repasó los logros conseguidos por los dos primeros filiales, el Bilbao Athletic con dos 'play off' disputados y un ascenso a la 1ª RFEF con 20,5 años de media edad en la última temporada, y el Basconia, que ha tenido "la edad media más baja de los 320 equipos de la 3ª RFEF".