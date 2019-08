Messi acorta plazos

El encuentro que disputarán F. C. Barcelona y Real Betis el próximo domingo a partir de las 21:00 horas en el Camp Nou está totalmente condicionado por la presencia definitiva o no de Leo Messi, quien se lesionó durante la pretemporada, lo que le obligó a perderse el estreno liguero del club azulgrana en San Mamés, donde perdió su equipo por 1-0.

En pos de que esa situación no se repita, y debido a las numerosas ausencias que asolan el ataque del conjunto de la Ciudad Condal, el astro argentino está intentando acortar los plazos de su recuperación para estar lo más rápidamente posible con su equipo.

Así se ha podido intuir en el entrenamiento de ayer, donde se ha podido ver como Leo Messi ya tocaba balón sobre el césped de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. Además, el propio jugador publicó unas imágenes en Instagram en las que aparece entrenándose, aparentemente aún en solitario, y ya tocando el esférico a pesar de no tener el alta médica de manera oficial.

Todavía no se sabe si el internacional argentino podrá ser de la partida contra el Betis, algo necesario para su entrenador, Ernesto Valverde, que ya no puede contar ni con Dembélé ni con Suárez, lesionados.

Messi se lesionó en su primer entrenamiento estival, poco antes de la gira del Barcelona por EE.UU. y por el momento no se ha ejercitado con sus compañeros debido a la lesión que sufre en el sóleo de la pierna derecha.