Primeras decisiones: Setién "fuera" y Neymar por Griezmann

La salida de Quique Setién es la primera decisión de muchas que el Barcelona tomará en las próximas semanas. La no continuidad del ex del Real Betis era una cuestión de horas, pero anoche lo 'oficializó' Josep Maria Bartomeu en la Cadena Cope con un claro "Setién está fuera".

Al entrenador se le comunicará, previsiblemente, a lo largo del día la decisión tomada y se hará oficial su marcha tras ocho meses en el club y después de que no ganara LaLiga ni la Copa y cayera estrepitosamente en Champions.

El principal candidato para sustituirlo es, a día de hoy, Ronald Koeman. El holandés estuvo ayer en Barcelona negociando su posible incorporación. Pese a que se había comprometido con la Federación de los Países Bajos a seguir en el cargo hasta la Eurocopa, el retraso de la misma y la opción de dirigir al Barça pueden hacerle cambiar de idea. Aunque aún tiene contrato, Koeman tiene en el mismo una cláusula para salir del equipo nacional si el Barça le llama.

No será el único cambio. El siguiente es contentar a un Messi que no ha hablado desde la derrota, pero al que algunos lo ven fuera del club y no sólo con destino a un Inter que tendría dinero para pagar el traspaso sino, según la prensa italiana, con el City de Guardiola también al acecho.

El primer objetivo podría volver a ser un amigo del argentino, Neymar Jr. El Sport publica hoy en portada que el Barça irá a por él con una oferta tentadora: 60 millones y Griezmann, todo un icono en su país. Ni será el único cambio ni será inminente, pero al menos de cara a la afición y a los jugadores las decisiones que pedía Piqué están empezando a tomarse.