El Cádiz presenta a Haroyan y Osmajic, dos de sus fichajes

El Cádiz CF ha presentado esta mañana a dos de sus fichajes de cara a la próxima temporada: el defensa central Haroyan y el delantero Milutin Osmajic. Enrique Ortiz y Jorge Cordero fueron los encargados dar la bienvenida a los dos futbolistas ante los medios de comunicación locales.

El central armenio fue el primero en tomar la palabra para hablar sobre su llegada. "Joaquín Caparrós fue quien me habló de Cádiz. Después de un partido de la Selección, Caparrós me habló de la opción de venir a Cádiz y yo estuve de acuerdo. Me habló sobre la gente de Andalucía y desde la llegada me han recibido muy bien. Todo el mundo es muy amable aquí".

Buenas palabras para el equipo: "Tenemos un equipo con jugadores de mucha calidad, estamos trabajando bien en esta pretemporada. Me siento muy cómodo en este grupo que me he encontrado".

Posteriormente se extendió el delantero Osmajic. "Estoy muy feliz de estar aquí, lo voy a dar todo por el equipo porque estoy muy contento de estar aquí. Yo me encuentro bien en todas las posiciones, pero la que más me gusta es estar en la zona del nueve. Quiero trabajar fuerte para tener mi hueco en el equipo".

Argumentó que cree que da un salto en su carrera y considera una oportunidad su aterrizaje en LaLiga. "Sé que llegar a LaLiga es un salto muy grande. Esta liga es una de las más fuertes del mundo. Voy a darlo todo de mi parte para estar al nivel. Jugar contra equipos como Barcelona y Real Madrid es muy bonito y difícil. Tengo ganas de jugar contra equipos grandes y jugadores de alto nivel".