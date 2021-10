Akapo: "Cervera es muy cañero".

Carlos Akapo, lateral del Cádiz CF, está concentrado con la selección de su país, Guinea, desde donde ha hablado con Sphera Sports en su canal de Twitch. "El hecho de haber estado tanto tiempo sin gente en el estadio nos provocaba una sensación de rareza esta temporada. Ya sólo te acordabas de escuchar los gritos entre compañeros o del míster y no los del público. Y es mejor escuchar al público que al míster gritando. Es muy cañero", bromea Akapo sobre la vuelta del público a los estadios.



Sobre su relación con Cervera, técnico del Cádiz, Akapo resalta que "es muy cañero". "Sabes que si te aprieta es por tu bien. Si no te mete caña, tienes que preocuparte. Es un gran tío y un gran entrenador. Además, lleva ya mucho tiempo en el equipo y en España no aguantan tanto los entrenadores. Ahora se ha normalizado que si hay un mal año hay que despedir al entrenador", apostilla.



La actualidad del Cádiz, según Akapo



El inicio de campaña del Cádiz CF: "El arranque de temporada está siendo complicado, pero no sólo para nosotros. Hay muchos equipos competitivos y las diferencias se están reduciendo. El último le puede ganar al primero. Además están siendo unos tiempos difíciles por la pandemia. Estamos decimoquintos, pero estamos en la pelea".

Los futbolistas y las redes sociales: "En Twitter hay personas que usan cualquier imagen para intentar conseguir retweets y me gustas. Sin importar lo que pongas y lo que pueda llegar a afectar a la otra persona. Hay que educar a esa gente, sobre todo a los jóvenes que consumen tantas redes sociales. Hay que procurar que no se contagien de esta maldad que hay en las redes sociales. Que cobremos más o menos no justifica los insultos. No vale todo. Puedo tener un mejor o peor día, pero no voy a dejar de hacer mi trabajo de la mejor manera que pueda. Me exijo al máximo porque quiero ganar el máximo dinero posible. El tiempo del futbolista no dura mucho".