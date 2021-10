Perea, a "morder" al Villarreal

Fue el mejor del Cádiz sobre el campo y el que más cerca estuvo de meter un gol, pero el gran encuentro de Alberto Perea no fue suficiente para que el conjunto amarillo pudiera sumar tres puntos. Ni siquiera para romper esa mala racha en casa ante la portería contraria.

"Nos vamos bastante fastidiados a casa. El partido lo tuvimos controlado, tuvimos el control, llegamos un montón de todas las maneras y el balón no ha querido entrar. No hay lamentaciones, mañana entrenamos de nuevo", aseguraba el extremo cadista a los medios del club amarillo, donde admitía que se va "contento con el trabajo que he hecho yo, pero muy fastidiado al igual que mis compañeros por el resultado". "Llevamos siete puntos, queda un mundo y vamos a morder a Villarreal este martes", avisaba.

El albaceteño lamentaba esa falta de gol en este arranque de campaña. "Hemos apretado en las dos mitades. Con el 0-1 nos hemos volcado en el segundo tiempo, hemos hecho mucho daño desde mi banda. Hemos tenido muchas ocasiones, pero el balón no ha entrado", significaba.

Alex Fernandez: "Las sensaciones son muy dolorosas"

Álex Fernández, por su parte, entraba en el descanso para tratar de cambiar el devenir del choque y, al menos de inicio, su presencia y la de Jonsson significó un cambio en el control y un acoso continuo del Cádiz que no se tradujo en goles.

"Nos ha faltado el gol. El objetivo al final era empatar, meterse en el partido y luchar por los tres puntos. Llegó el 0-2 cuando estábamos volcados. Era posible por cómo estábamos colocados en el campo", admitía el madrileño, que lamentaba "una derrota más". "Las sensaciones eran de que no hemos estado muy mal, pero el resultado es muy malo; las sensaciones son muy dolorosas porque hemos vuelto a perder, pero ya hay que ir pensando en recuperar y volver a ganar para empezar una buena dinámica", señalaba.

Tras esta dura derrota, Alex pide olvidar cuando antes el partido y seguir trabajando igual que siempre. "Vamos por la jornada diez. La gente sabe que nosotros trabajamos, somos un grupo trabajador, lo damos todo y tenemos que pensar en sacar un resultado positivo en el siguiente partido", afirmó.