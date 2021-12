Cervera sobre el empate ante el Madrid, el marcaje a Vinicius, la roja perdonada a Casemiro...

Hablaba Álvaro Cervera a la conclusión del encuentro en el Santiago Bernabéu del Cádiz CF ante el Real Madrid. Comentaba ante los medios de comunicación en sala de prensa que "para mi es muy importante que un partido así se vea refrendado con un punto. Es complicado hacer correr a la gente como lo han hecho hoy si al final no te llevas nada. Hoy se ha demostrado que somos mejor equipo así que haciendo lo que a veces con la pelota no tenemos que hacer. A veces con la pelota nos creamos más problemas que beneficio".

Resaltaba que "Es un punto más en un sitio donde empatar a cero es muy difícil por la calidad del contrario. Hoy hemos hecho lo que mejor sabemos hacer y cuando lo haces salen las cosas más veces. Hoy hemos defendido, nos hemos juntado mucho, hemos sido muy solidarios y lo hemos hecho bien. Con el balón no hemos hecho casi nada, pero hemos tenido una ocasión de gol. Tenemos un punto más, y añadía que "defender es destruir y destruir nunca es un arte, pero es una forma de salvar puntos y nosotros estamos aquí para salvar la categoría. En los últimos partidos que hemos tenido más posesión que el contrario nos han metido al menos tres goles. Esa es la realidad", mientras que sobre la defensa sobre Vinicius destacaba que "Vinicius solo podía tener la salida de la línea de fondo, pero la del medio se tenía que encontrar con Iván Alejo o Chapela. Lo teníamos bastante estudiado".

Era cuestionado por la polémica acción de la entrada de Casemiro a Alejo por la que el brasileño solo vio la amarilla. "En el momento que se hizo la falta me dijo el cuarto árbitro que se estaba revisando y luego el asistente me dijo que la falta era abajo y no era expulsión. No le he dado mayor importancia después".

¿Puede suponer el punto en el Bernabéu un punto de inflexión?. Así responde Cervera: "Tenemos que creer que esta es nuestra mejor manera de sacar puntos. Todos los equipos no te van a hundir en el borde del área como el Real Madrid. A otros equipos les podrás defender quince metros más adelante y le podrás atacar. Tengo que convencer a la gente que esta es la única manera que tenemos y así sacaremos mejores resultados. Al menos este año tendrá que ser así".